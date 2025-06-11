Ребров прокоментував перемогу над Новою Зеландією та підбив підсумки турніру в Канаді

Сергій Ребров / © Associated Press

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу над Новою Зеландією (2:1) в другому матчі на товариському турнірі Canadian Shield-2025.

"Упевненість у захисті – це було дуже важливо для нас сьогодні. Я вважаю, що сьогодні було набагато краще, ніж у першому матчі. Але, як я казав раніше, я не вважаю, що в першому матчі ми погано зіграли на атаку. Ми створювали моменти, але, на жаль, їх не реалізовували. Сьогодні ми реалізували більше. 17 ударів було за гру. Думаю, що це досить багато, щоб забити два й більше м'ячів.

На цьому зборі ми дивилися на нових гравців, яких викликали. Я дуже задоволений грою тих виконавців, які проводили перший поєдинок. Ми їх привітали і сподіваємося, що таку саму стабільну гру вони показуватимуть і надалі", – наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

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Також керманич "синьо-жовтих" підбив підсумки турніру в Канаді крізь призму підготовки до матчів відбору на чемпіонат світу 2026 року.

"Будь-яка товариська гра допомагає. Коли збірна не збирається понад три місяці, то це дуже важко, тому що вимоги у клубах зовсім інші, ніж у національній команді. Набагато краще, якби ми збиралися більше, але зараз такий календар. І я задоволений, що в нас є такі ігри.

Багато хто каже: нащо ви туди поїхали? У нас не було багато команд, які нам пропонували грати. Ми дуже вдячні Канаді, що запропонувала цей турнір. Я вважаю, що це дуже корисно для нас і що це дуже важлива перевірка перед поєдинками кваліфікації чемпіонату світу.

Після першої гри, із Канадою, я не можу сказати, що я був незадоволений гравцями. Я був незадоволений тими вирішальними помилками, які ми зробили. Я дивлюся на статистику. Більшість дуже важливих компонентів ми виграли в Канади, але програли матч – пропустили чотири голи. Ось чому я був настільки засмучений. Але я думаю, що гравці намагалися зробити все можливе. Просто вирішальні помилки, яких ми припустилися, змінили гру.

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У матчі з Новою Зеландією нам було важливо сконцентруватися на захисних діях. Важливо було зберегти власні ворота недоторканими. На жаль, ми пропустили один гол, але, як на мене, зіграли сконцентровано в захисті, що важливо, і створили багато моментів, щоб виграти поєдинок.

Нам було дуже приємно грати в Канаді. Навіть коли ми сьогодні пішли на прогулянку, багато українців нас вітали. Це дуже приємно. І ті глядачі, які прийшли на стадіон, нас підтримали й у грі з Канадою, ми дуже вдячні.

Я вже казав – ці матчі дуже корисні для нас. Три місяці ми не збиралися, але тут особливі поєдинки, адже ми відчували підтримку української громади", – сказав Ребров.

Матч з новозеландцями став для "синьо-жовтих" останнім з двох у межах Canadian Shield-2025. У першому поєдинку команда Реброва 7 червня програла Канаді (2:4).

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У вересні цього року збірна України стартує у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.