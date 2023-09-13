Ребров прокоментував поразку від Італії та оцінив шанси збірної України вийти на Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про поразку від команди Італії в поєдинку 6-го туру відбору на Євро-2024.

У матчі в Мілані наша збірна програла з рахунком 1:2 . На дубль Давіде Фраттезі "синьо-жовті" зуміли відповісти лише голом свого капітана Андрія Ярмоленка.

"Робити аналіз рано, але ми його обов'язково проведемо. Італійці не здивували, вони намагалися грати дуже інтенсивно від першої хвилини. Їм допоміг швидкий гол. Так, вони створювали моменти, але я вдячний хлопцям за те, що вони повернулися до гри. Ми забили м'яч, мали декілька моментів у другому таймі, аби зрівняти рахунок. Подякую хлопцям ще раз, адже дуже непросто грати після важкого поєдинку з Англією. Повторюся, Італія діяла дуже інтенсивно, ми деколи не встигали за цим ритмом.

Як і у грі з Англією, була хороша атмосфера. Сьогодні було менше українців, але я бачив, як італійці підтримували Україну. Ми дуже вдячні за це. Хоча така атмосфера на руку господарям поля – "Сан-Сіро" дуже допоміг збірній Італії. Але ми вдячні, що граємо тут, що Італія нас так прийняла.

Чого не вистачило збірній України, щоб змінити перебіг цього поєдинку? Не вистачило одного гола. Дуже складно грати через два дні. Ми намагалися більше пресингувати суперника, але я бачив, що хлопцям дуже важко – у грі з Англією вони віддали багато сил. Хочу ще раз нагадати, з ким ми граємо. Не розумію, чому всі говорять, що зараз у збірної Італії криза", – наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Крім того, Ребров оцінив шанси збірної України на вихід із групи. Керманич "синьо-жовтих" впевнений, що боротьба ще не завершена і наша команда може здобути путівку на чемпіонат Європи.

"Шанси є, навіть коли їх немає. Ми потрапили до дуже складної групи. Дві гри – з Англією та Італією – були ключовими. Якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси. На наступні два поєдинки ми будемо готуватися дуже серйозно. Я впевнений, що шанси в нас є", – додав Ребров.

Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірне становище та коли наступні матчі

За підсумками шести турів збірна України (7 очок) опустилася на третє місце у групі С. Лідирує Англія (13 балів), на другу позицію піднялася Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Нашій команді залишилося зіграти три матчі у кваліфікації на Євро-2024: Україна – Північна Македонія (14 жовтня), Мальта – Україна (17 жовтня) та Україна – Італія (20 листопада).

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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