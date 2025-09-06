Ребров прокоментував поразку збірної України від Франції на старті відбору до ЧС-2026

Сергій Ребров / © Associated Press

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував поразку від Франції (0:2) в стартовому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

"Важка гра. Ми розуміли, що грали проти однієї з футбольних топкраїн, гравці дуже високого рівня. Але всі старалися, були моменти – на жаль, не так багато, але з таким суперником навіть двох-трьох моментів достатньо. Треба реалізовувати.

Зараз дуже важлива наступна гра. Намагалися зробити, втратили очки, і треба вже сьогодні готуватися до наступної зустрічі.

Чим здивувала Франція? Нічим. Вони контрлюють м'яч, швидко змінюють темп і ритм гри. Там гравці всі дуже високого рівня, з дуже високою швидкістю. Тому було нашим захисникам дуже важко грати", – сказав Ребров у флешкоментарі MEGOGO.

В іншому матчі стартового туру групи D збірна Ісландії вдома розгромила команду Азербайджану з рахунком 5:0.

У другому турі відбору на ЧС-2026 збірна України на виїзді зіграє з Азербайджаном, а Франція прийме Ісландію. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 9 вересня.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.