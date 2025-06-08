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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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239
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2 хв

Ребров прокоментував поразку збірної України від Канади в товариському матчі

Керманич "синьо-жовтих" підбив підсумки невдалого для його команди поєдинку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергій Ребров

Сергій Ребров / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку від команди Канади в товариському матчі.

Поєдинок на стадіоні BMO Field у Торонто завершився з рахунком 4:2 на користь господарів поля.

"Звісно, ми втомлені, але Канада грає у такій же ситуації. Багато їхніх футболістів грають у Європі, але я думаю, що зараз Канада дуже серйозно готується до чемпіонату світу. Вони є господарями турніру.

Я думаю, ми старались. Не можу сказати, що ми грали дуже погано. Ми зробили дуже критичні помилки в обороні, у нашому карному майданчику, і це дуже важливо. Якщо робити такі помилки у нашому карному – це вартувало нам поразки. І ми не забили, особливо у першому таймі, коли мали два чудових моменти.

Але знову ж таки, це товариські матчі і що б ви не казали гравцям, вони відчувають, що це неофіційна гра і тому не на 100% сфокусовані. На жаль. Це моя думка, я не знаю, що футболісти думають, але перед грою ми сказали, що це дуже серйозно: багато українців приїхали, багато українців дивляться нашу гру і це дуже важливо дати емоції людям в Україні", – цитує Реброва "ВЗБІРНА".

Зазначимо, що збірна України зіграла з Канадою вдруге в історії. Дебютний товариський матч між командами відбувся 8 жовтня 2010 року в Києві та закінчився внічию 2:2.

Після гри з Канадою команда Сергія Реброва проведе ще один матч у межах Canadian Shield-2025. У вівторок, 10 червня, "синьо-жовті" позмагаються з Новою Зеландією. Початок зустрічі – о 23:50 за київським часом.

Нагадаємо, у вересні цього року збірна України стартуватиме у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.

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