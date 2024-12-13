Ребров прокоментував результати жеребкування відбору ЧС-2026 для збірної України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування групового раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

"Синьо-жовті" були посіяні з другого кошика і потрапили до групи D. Суперниками команди Реброва стануть переможець чвертьфіналу Ліги націй-2024/25 Хорватія – Франція, а також збірні Ісландії та Азербайджану.

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"Будь-які суперники важкі. Маємо те, що маємо. Гадаю, грати можна з усіма. Так, з першого кошика нам випала Франція чи Хорватія... На мою думку, французи – фаворити, але подивимось. Будемо готуватися й боротися. У французів і рейтинг вищий, але я дивився матчі хорватів і розумію, що це також дуже серйозна команда. Нам треба скористатися часом, відведеним до початку кваліфікації, і добре підготуватися до кожного суперника.

Дуже важко буде грати в Ісландії, адже вдома ця команда виступає потужно. Останнім часом ісландці дуже додали. Багато їхніх футболістів виступає в топчемпіонатах.

У червні ми плануємо зіграти два товариські матчі. Але зараз тривають перемовини, тож ми не можемо сказати щодо цих поєдинків нічого конкретного. Зазначу тільки, що ми оберемо суперників, які допоможуть нам підготуватися до відбору ЧС-2026.

Зараз ми точно не знаємо, де будемо приймати суперників за групою. Ми зараз навіть не знаємо, де саме зіграємо домашній матч проти Бельгії в Лізі націй. Тривають перемовини", – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Груповий етап європейського відбору на ЧС-2026 триватиме від березня до листопада 2025 року. Збірна України розпочне кваліфікацію на Мундіаль у вересні 2025 року, оскільки потрапила до групи з чотирьох команд, а не з п'яти.

Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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