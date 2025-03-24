Ребров прокоментував розгромну поразку збірної України від Бельгії та невихід до еліти Ліги націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку від Бельгії (0:3) в матчі-відповіді плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

"Які емоції? Як і в усіх уболівальників. Всі засмучені. Я вважаю, сьогодні ми не заслуговували на перемогу. Ми повинні були грати з м'ячем, грати вперед, але, на жаль, ми грали проти суперника, який був дуже агресивним сьогодні та набагато краще контролював м'яч, ніж у першій грі.

Чи треба робити трагедію через невихід до Дивізіону А? Зараз, після гри, всі засмучені і вважають, що це трагедія. Я вважаю, що важливо підготуватися до відбіркового циклу. Зараз у нас є дві товариські зустрічі, де можна перевірити кандидатів і все, більше нічого немає. Завдання – потрапити на чемпіонат світу, і ми будемо готуватися до відбіркового циклу", – сказав Ребров у коментарі MEGOGO.

Збірна України розгромно програла Бельгії (0:3) в матчі-відповіді й за сумою двох поєдинків (3:4) програла боротьбу за місце в елітному дивізіоні Ліги націй.

Команда Реброва проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В. Збірна Бельгії залишилася у Дивізіоні А.

Читайте також: