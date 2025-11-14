ТСН у соціальних мережах

Ребров прокоментував розгромну поразку збірної України від Франції у відборі на ЧС-2026

Керманич "синьо-жовтих" відреагував на невдалий виступ команди в Парижі.

Сергій Ребров

Сергій Ребров / © Associated Press

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував розгромну поразку від Франції (0:4) в матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

"Два ключових моменти: перший – пенальті у ворота Франції, наскільки я бачив, гравець йшов з прямою ногою і там, як на мене, пенальті. Але суддя вирішив як вирішив. І пенальті у наші ворота. Це два ключові моменти гри.

Але я не вважаю, що Франція у другому таймі створила дуже багато моментів. Сказалася втома на гравцях, у першому таймі дуже дисципліновано оборонялися і майже нічого не дали створити Франції. На жаль, ми програли 0:4, але у нас є час і можливість виправити в неділю", – сказав Ребров на пресконференції.

В іншому матчі 5-го туру групи D збірна Ісландії на виїзді обіграла Азербайджан (2:0).

Таким чином, перед заключним туром збірна України (7 очок) посідає третє місце у своїй групі відбору на ЧС-2026, поступаючись через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів Ісландії (7 пунктів), яка розташовується на другій позиції. Франція (13 балів) гарантувала собі першу сходинку та оформила вихід на Мундіаль. Замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

В останньому турі 16 листопада збірна України в номінально домашньому матчі, який відбудеться на стадіоні "Легія" у Варшаві, прийме Ісландію.

Для того, щоб посісти друге місце в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф, українцям потрібно перемагати ісландців. Жоден інший результат не влаштує нашу команду.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

