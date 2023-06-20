Ребров прокоментував складну перемогу збірної України над Мальтою у відборі на Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про перемогу над командою Мальти в матчі 4-го туру відбору на Євро-2024.

У напруженому поєдинку збірна України насилу обіграла Мальту з рахунком 1:0, здобувши другу перемогу у кваліфікації на континентальну першість.

"Важко проводити три гри за 10 днів. Ми знали, що ця зустріч буде дуже важкою. Як минулого матчу, ми впевненіше провели другий тайм. Головним сьогодні було здобути три очки й рухатися далі.

Із такими командами нам дуже складно грати, бо в них дуже компактна оборона. Я розумів, що так буде, що в другому таймі ми будемо діяти краще, ніж у першому. Вони витрачали дуже багато сил, багато пресингували, тож у другій половині зустрічі з нашого боку була набагато краща гра. Я чекав на це. Ми завжди важко граємо проти такої насиченої оборони. Багато моментів ми створювали в другому таймі. Так, повинні були забивати більше. Знаю, що в Україні всі чекають на 5:0, 6:0, але зараз усі команди можуть оборонятися.

Так, Англія перемогла Мальту 4:0, але вона забила швидкий гол. Без нього дуже складно. Зараз усі команди Європи вміють оборонятися. Мальта це продемонструвала в першому таймі. Я не здивований, що вийшла така важка гра. Я не розумію, чому в Україні зараз усі вважають, що ми повинні вигравати з різницею у три-чотири м'ячі. Зараз остання гра, червень, коли для футболістів нормально перебувати у відпустках. Вони дуже втомилися після сезону, і я вдячний їм за те, що ми додали в другому таймі, як це було й у попередньому матчі. Так, поки що не дуже виразно, але ми працюємо лише 10 днів. Не так просто не тільки пояснювати футболістам, а й утілити ідеї на полі. Коли вони втомлені – це дуже важко зробити.

Гра Циганкова? Сам Віктор поставив себе лідером команди. Ніхто його не призначав. Те, що він робить в останніх трьох матчах – його заслуга. Перед грою ми визначали, що пенальті битиме Ярмоленко. Але після невдалого виконання першого я бачив, що він сам запропонував Циганкову пробити. Я розумів, що Андрій не був психологічно готовий до другого 11-метрового. Тому я вдячний Циганкову за те, що він показав, що готовий до цього", – наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Матч із Мальтою став для нашої збірної третім у кваліфікації на Євро-2024. Раніше українці програли Англії (2:0) та здійснили суперкамбек і перемогли Північну Македонію (3:2).

Після трьох зіграних поєдинків збірна України має 6 очок і посідає друге місце у своїй групі відбору на чемпіонат Європи. Лідирує з 12 балами Англія. Команди Італії та Північної Македонії набрали по три залікові пункти, Мальта – жодного.

Наступні ігри кваліфікації на Євро-2024 збірна України проведе вже у вересні. В рамках 5-го туру відбору на континентальну першість підопічні Реброва 9 вересня прийматимуть команду Англії, після чого 12 вересня на виїзді зіграють з Італією.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.

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