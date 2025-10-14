Ребров прокоментував важку перемогу над Азербайджаном у відборі до ЧС-2026

Сергій Ребров / © УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував складну перемогу над Азербайджаном (2:1) в матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

"Мої враження? Завжди кажуть, що друга гра – вона важка. Через два дні, з перельотом, відновлення... Але, я вважаю, що хлопці все зробили. Важко було, завжди важко зламувати таку оборону. Були помилки, проте дуже важливі три очки.

Віддали м'яч? Ми не віддавали. Ми дуже міцно пресингували до забитого м'яча. Потім... Це психологічно, коли гравці забивають м'яч, то вони трішки відпочивають. Це було складно, я бачив, що до гола всі намагалися відбирати м'яч та створювали моменти. Це була просто пауза на відпочинок.

Чому не вдається зіграти "на нуль"? Нам взагалі не вдається зіграти оптимальним складом. Ви сказали перед грою, що у нас п'ять гравців травмовані – п'ять гравців основи, що не можуть брати участь у грі. Є багато пошкоджень. Проте ті гравці, що приїхали сюди, зробили все для перемоги. Сьогодні були дуже важкі три очки і я вважаю, що ми на них заслуговуємо.

Заміна Конаплі? Травма. Ярмолюк також – травма. Гуцуляк те ж саме – втома, травма. Дуже складно грати через два дні. Єгор відновився, проте на 90 хвилин його не вистачило.

Дуже важко інтенсивно грати другий матч через два дні. Не все вдавалося зі старту другого тайму, але ми нагнітали, створювали моменти і забили цей гол. Цей м'яч, який ми пропустили, напевно, дуже сильно хотіли пресингувати. Ми дивилися після першого тайму цей момент, коли залишаємо два проти одного... Це ненормально, тому зробили висновки після перерви і у другому таймі такого вже не було.

Чому віддали ініціативу суперникам після другого забитого? Втома? Це не втома. Ви самі повинні розуміти, наскільки цей матч був важливим. Ці три очки були настільки важливі, тому гравці психологічно розуміли, що досягли цього результату та намагалися його зберегти. Ми не казали їм не пресингувати. Але це важко. Я вважаю, що ми гарно відіграли другий тайм. Моментів майже не було біля наших воріт. Немає значення, в кого ініціатива... Наприклад, Ісландія володіла ініціативою 70-75% часу. Але я вважаю, шо дуже якісно ми зіграли в атаці.

Як оцінюю шанси на вихід до плейоф після нічиєї Франції та перед нашими двома складними поєдинками? Ну, по-перше, ще Ісландія не обіграла Азербайджан. На тому полі, там де ми грали, буде дуже непросто їх переграти. Вважаю, що Азербайджан – дуже кваліфікована команда. Сьогодні вони якісно оборонялися. Для нас дуже важливо, щоб відновилися ті гравці, які травмовані. Ми взагалі не граємо оптимальним складом. Для мене дуже важливо, щоб гравці повернулися і провели максимум ігор перед матчами за збірну", – сказав Ребров у флешкоментарі MEGOGO.

Зазначимо, що в попередніх матчах кваліфікації на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).

В іншому матчі 4-го туру групи D збірна Ісландії вдома зіграла внічию з Францією (2:2).

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Заключні матчі групового етапу відбору на ЧС-2026 збірна України проведе в листопаді цього року: 13 листопада "синьо-жовті" на виїзді зіграють з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.