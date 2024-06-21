Ребров прокоментував вольову перемогу збірної України над Словаччиною у другому турі Євро-2024

Керманич "синьо-жовтих" підбив підсумки переможного для нашої команди поєдинку.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував вольову перемогу "синьо-жовтих" у матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.
Команда Реброва здобула вольову перемогу над словаками з рахунком 2:1.
"Емоції завжди є. Хочу лише подякувати гравцям. Я зараз рекордсмен за матчами, коли ми пропускаємо, але перемагаємо. Важливо для гравців отримати впевненість у тому, що ми робимо правильні речі. Задоволений духом команди. Бачив, що після пропущеного голу футболісти були засмучені, але вони продовжували. В другому таймі справді було дуже багато моментів, і ми вирвали цю гру.
Як змінили гру команди після перерви? Підказали дуже важливий момент у пресингу, трішки перебудувалися, і це дало можливість більше відбирати м'яч і створювати моменти. Була ділова підказка, і гравці розуміли, що є шанс. І я задоволений, що ми цей шанс використали.
Як відрізнялася збірна від матчу з Румунією? Не можу сказати, що вона інша. Гравці мали бажання, але вони справі так не реагували у першому матчі, як сьогодні. Не можу сказати, що була інша команда. Було бажання, більше натхнення – і за рахунок цього забили м'ячі. Але я не вважаю, що в першому таймі не було бажання. Була втрата концентрації та помилки.
Шапаренко? Я можу відзначити і Романа Яремчука, бо він забив м'яч і працював на команду. Всі працювали, я не бачив жодного гравця, що був би не вмотивований. Не люблю виділяти когось – вважаю, що особливо в другому таймі ми добре зіграли на оборону. Всі гравці відпрацьовували та робили все для команди.
Матч з Бельгією? Цей турнір дуже швидкоплинний – дуже важливе відновлення, готуватися до кожного суперника. Як показала гра Словаччина – Бельгія, проти них можна грати", – наводить слова Реброва Суспільне Спорт.
Це перша перемога збірної України на Євро-2024, яка дозволяє "синьо-жовтим" зберегти шанси на вихід до плейоф.
Зазначимо, що в першому турі континентальної першості збірна України розгромно програла Румунії (0:3), а команда Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).
В іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.
У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.
До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
Раніше повідомлялося, хто отримав нагороду найкращому гравцю матчу Словаччина – Україна.
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