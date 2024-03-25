Ребров розповів, чи готовий Циганков допомогти збірній України в матчі з Ісландією за вихід на ЧЄ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію напередодні фінального матчу плейоф відбору до Євро-2024 з командою Ісландії.

Зокрема керманич "синьо-жовтих" висловився про готовність взяти участь у поєдинку півзахисника Віктора Циганкова, який лише нещодавно повернувся до тренувань у загальній групі національної команди після травми.

Повністю відповіді Реброва на запитання журналістів наводить офіційний сайт УАФ.

– Чи готовий зіграти Віктор Циганков?

– Сподіваюся на це, він тренується кілька днів. Завтра ухвалимо рішення. Найголовніше зараз – його фізичні кондиції.

– Чи є можливість завтра побачити схему збірної України з двома нападниками?

– Так, є можливість.

– Чи відчуває команда тиск у зв'язку з важливим матчем? Яким є її моральний стан останніми днями?

– Я думаю, що не тільки гравці збірної відчувають тиск, а й уся Україна. Щодня ми отримуємо ракетні обстріли. Футболісти розуміють, для кого вони грають. Ця гра дуже важлива для нас усіх, аби допомогти нашим людям, надати якісь емоції. Я не можу сказати, що це тиск. Я говорив футболістам: для вас дуже важливо зробити те, що ви любите й можете робити, зробити якісно на полі. Тому завтра вони повинні зосередитися на грі й не думати про інші справи.

– Які найбільші загрози несе збірна Ісландії?

– Це міцна команда з дуже якісними гравцями. Ми розуміємо, наскільки це сильний опонент. Але я вірю в своїх футболістів. Ми повинні використати наші найкращі сторони.

– Чи отримуєте ви задоволення від своєї роботи?

– Я завжди маю велике задоволення працювати на Україну, в будь-який час. Зараз це навіть більш важливо. Мені цікаво, я люблю працювати з українськими гравцями, які мене розуміють, намагаються щось зробити разом зі мною. Тож це справді дуже почесно для мене.

– Наскільки Олександр Зінченко готовий провести два матчі поспіль?

– Я не знаю, подивимося завтра. Ми ще не вирішили, буде він грати, чи ні. Олександр заслуговує грати, він – патріот. На жаль, він багато пропустив в "Арсеналі". Тож зараз будемо ухвалювати рішення.

– Наскільки сучасна збірна Ісландії відрізняється від тієї, проти якої довелося грати й забивати вам?

– Я прочитав, що забивав Ісландії, але я навіть не пам'ятаю той гол і того суперника. Зараз Ісландія дуже сильно додала. Вони зробили великий крок у плані дисципліни. Я читав про Ісландію – вони зробили багато шкіл і полів у своїй маленькій країні. Зараз це зовсім інша команда, ніж у ті роки.

– Чи правда, що футболісти наразі думають винятково про футбол, незважаючи на контекст, в якому ми живемо?

– Завжди важко для гравців перед матчем – напередодні вони відчувають цю атмосферу, тиск. Але, наскільки я пам'ятаю по собі, то після виходу на поле ти забуваєш про все. Так, гравці трохи нервуються, але коли розпочнуть роботу, то будуть думати тільки про гру.

Але якщо ви говорите в контексті війни... Сьогодні я бачив, як футболісти були в телефонах, дивилися про те, що відбувається в Україні, про обстріли. Це важко для них, оскільки там є родини. Упевнений, вони будуть більш злими, мотивованими, зарядженими на гру.

– Наскільки доречно робити заміни голкіперів у таких спарених матчах?

– Усе може бути в національній збірній. Але я задоволений тим, що наші голкіпери мають практику на дуже високому рівні. Завтра ухвалимо рішення.

– Останнім часом збірна України дуже активна в медіа. Часто тренери українських команд проти такої активності. Як ви ставитеся до цього? Чи може це впливати на гравців?

– Якщо ви бачите цю активність, значить, ставлюся позитивно. Я вважаю, що це допоможе гравцям. Ми повинні бути відкритими в цей важкий час для України. Усі повинні розуміти, що думають футболісти, що відбувається в збірній. Я вдячний Андрію Шевченку, який запитав у мене, чи можна це робити. Це його ідея – дати більше інформації для вболівальників.

– Після матчу з Боснією і Герцеговиною футболісти говорили, що не виконали наставнови тренера… Як це можливо на такому рівні? Як зробити так, щоб вони виконали ці настанови з Ісландією?

– Якщо ми так погано грали, а я так вважаю, то ми усі повинні задуматися над тим, у чому була проблема. Ми провели розмову в роздягальні, після матчу. Упевнений, що ми всі на завтрашню гру вийдемо в іншому настрої.

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія доступна на нашому сайті.

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Переможець матчу Україна – Ісландія отримає путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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