Ребров розповів про кадрову ситуацію у збірній України перед матчем Ліги націй проти Чехії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів пресконференцію перед матчем 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти команди Чехії.

Зокрема керманич "синьо-жовтих" розповів про кадрову ситуацію в команді та налаштування на прийдешню гру.

"На жаль, отримав пошкодження Дмитро Різник, він поїхав відновлюватися до свого клубу. Ми його викликали пізніше, вдячні йому, що приїхав, гарно працював. Сподіваюся, що він швидко повернеться в стрій, до національної збірної. Є мікропошкодження, але, сподіваюся, усі гравці будуть готовими до завтра.

Наскільки готовий зіграти Тарас Степаненко? Чи вистачає сил в Івана Калюжного? Ще є день на відновлювання. Тарас працює в загальній групі, подивимося завтра. В Івана ще є час на відновлювання. У нього немає пошкодження, була втома наприкінці гри, але нічого серйозного.

Що змінилося у збірної Чехії за місяць? Нічого не змінилося. Свою попередню гру вони проводили майже тим же складом. У цієї команди вже багато років практично не міняється склад. Так, після програної першої гри вони змінили дуже багато гравців. У них дуже гарний склад, є по декілька гравців високого рівня на кожну позицію. Готуємося дуже серйозно. Ми повинні поважати суперника, але думати про свою гру.

Чи не змінився підхід до Ліги націй? Немає жодних змін. Я ніколи не говорив, що ми розглядаємо цей турнір винятково як підготовку. Через нього ми можемо потрапити на чемпіонат світу, тому кожна гра важлива. Але ми повинні давати шанс молодим гравцям, тим, хто показує себе в українському та європейських чемпіонатах. Ми викликали достатньо футболістів, які проявляють себе в чемпіонаті. Будь-яка гра збірної України – свято, подія для всієї країни. Тому ми налаштовуємося на перемогу завтра, будемо все робити для цього.

Чи буде не вистачати завтра таких гравців як Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко? Це дуже важливі гравці для національної збірної. На жаль, вони зараз травмовані. Якщо ви бачили гру проти Грузії, то ті гравці, які вийшли в основному складі й на заміну, показали український характер, що ми хочемо й можемо перемагати. Завтра, на жаль, ми будемо без цих футболістів, але в нас є гравці, які можуть їх замінити", – цитує Роброва офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Чехія відбудеться у понеділок, 14 жовтня, у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Чехія доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, у третьому турі Ліги націй збірна України у польському місті Познань обіграла Грузію (1:0). Незважаючи на цю перемогу, команда Реброва продовжує посідати останнє місце у групі B1, маючи у своєму активі 3 очки. Лідирує з 6 балами Грузія, яка випереджає Чехію (6) за додатковими показниками. Албанія (3 пункти) йде третьою.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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