Ребров розповів про кадрову ситуацію у збірній України перед матчем проти Боснії та Герцеговини

"Синьо-жовті" у повному складі готуються до надважливого поєдинку.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію напередодні півфінального матчу плейоф відбору до Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.
За словами керманича національної команди, всі його підопічні готуються до поєдинку з боснійцями.
Що стосується півзахисника Віктора Циганкова, чия участь у грі була під питанням через травму, то стан його здоров'я і можливість допомогти збірній оцінять після тренування, яке відбудеться ввечері 20 березня.
"Ні, за цей тиждень не було якихось пошкоджень, усі відновлюються, готуються. Для мене завжди дуже важке питання – хто не потрапить до заявки. Я бачу тренувальний процес – усі хлопці все розуміють, працюють дуже потужно. Тож це буде важке рішення.
Чи зіграє завтра Циганков? Ми подивимося, як він почуватиметься, у нас ще є день. Подивимося, як він почуватиметься на тренуванні. Але ми взяли із собою 28 футболістів, є гравці, здатні зіграти на цій позиції. Звичайно, Віктор дуже важливий виконавець, ми сподіваємося на його швидке повернення.
Ми всі розуміємо, що це буде важка гра на виїзді. Боснія стала п'ятою у своїй групі кваліфікації, але до цього матчу будь-яка команда може підготуватися й показати найкращий футбол. Ми готуємося до важкої гри. Боснія і Герцеговина – сильна команда з хорошими футболістами. Ми повинні поважати опонента, але концентруватися на собі", – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.
Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Текстова онлайн-трансляція матчу Боснія і Герцеговина – Україна доступна на нашому сайті.
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Якщо збірна України переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.
Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.
Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.
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