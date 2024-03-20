Ребров розповів про кадрову ситуацію у збірній України перед матчем проти Боснії та Герцеговини

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію напередодні півфінального матчу плейоф відбору до Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.

За словами керманича національної команди, всі його підопічні готуються до поєдинку з боснійцями.

Що стосується півзахисника Віктора Циганкова, чия участь у грі була під питанням через травму, то стан його здоров'я і можливість допомогти збірній оцінять після тренування, яке відбудеться ввечері 20 березня.

"Ні, за цей тиждень не було якихось пошкоджень, усі відновлюються, готуються. Для мене завжди дуже важке питання – хто не потрапить до заявки. Я бачу тренувальний процес – усі хлопці все розуміють, працюють дуже потужно. Тож це буде важке рішення.

Чи зіграє завтра Циганков? Ми подивимося, як він почуватиметься, у нас ще є день. Подивимося, як він почуватиметься на тренуванні. Але ми взяли із собою 28 футболістів, є гравці, здатні зіграти на цій позиції. Звичайно, Віктор дуже важливий виконавець, ми сподіваємося на його швидке повернення.

Ми всі розуміємо, що це буде важка гра на виїзді. Боснія стала п'ятою у своїй групі кваліфікації, але до цього матчу будь-яка команда може підготуватися й показати найкращий футбол. Ми готуємося до важкої гри. Боснія і Герцеговина – сильна команда з хорошими футболістами. Ми повинні поважати опонента, але концентруватися на собі", – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Боснія і Герцеговина – Україна доступна на нашому сайті.

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Якщо збірна України переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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