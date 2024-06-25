Ребров розповів про кадрову ситуацію у збірній України перед матчем з Бельгією за плейоф Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував кадрову ситуацію у стані своєї команди напередодні матчу заключного третього туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії.

Відповідаючи на запитання кореспондентки Тribuna.com Ірини Козюпи на пресконференції перед грою, керманич "синьо-жовтих" повідомив, що півзахисник Віктор Циганков продовжує відновлюватися після пошкодження.

А ось захисник Віталій Миколенко, який через травму пропустив матчі проти Румунії та Словаччини, повністю готовий взяти участь у поєдинку з бельгійцями.

"Чи знайдеться у стартовому складі на гру місце для Миколенка, Зінченка, Судакова, Шапаренка? Віталій вже три дні працює в загальній групі. Я задоволений, що в нас є конкуренція на кожній позиції.

Ви назвали Шапаренка, а можна назвати Сидорчука, Степаненка, усіх гравців, які є. Вони всі щодня працюють та всі готові до завтрашньої гри. Яка ситуація з Циганковим? Віктор поки що відновлюється", – сказав Ребров.

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Поєдинок Україна – Бельгія відбудеться у середу, 26 червня, на "Штутгарт Арені" у Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія доступна на нашому сайті.

Паралельно з матчем Україна – Бельгія в іншому поєдинку останнього туру групи E зустрінуться збірні Словаччини та Румунії.

Перед останнім туром кожна команда квартету E має у своєму активі по три очки та зберігає шанси на вихід до плейоф. Однак збірна України посідає останнє місце у групі через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів

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Якщо Україна переможе Бельгію, то гарантовано вийде до плейоф з першого або другого місця. Може команда Реброва пробитися до 1/8 фіналу і в разі нічиєї або поразки проти бельгійців. Детально читайте розклади у групі "синьо-жовтих" перед останнім туром у нашому матеріалі.

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