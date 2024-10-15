Ребров розповів про стан здоров'я Гуцуляка, який отримав моторошну травму в матчі Ліги націй з Чехією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про стан здоров'я півзахисника Олексія Гуцуляка, який зазнав страшної травми в матчі 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 з Чехією.

За його словами, у 26-річного футболіста діагностували сильний струс мозку. Він продовжує залишатися в госпіталі у польському Вроцлаві.

"На жаль, дуже сильний струс мозку. Зараз він у госпіталі. Ситуація дуже складна, тому він, на жаль, зараз залишається тут. Подивимося, що буде", – сказав Ребров в ефірі MEGOGO.

Гуцуляк травмувався в першому таймі гри, зіткнувшись з хавбком чехів Томашем Соучеком. Українець на мить знепритомнів, але після швидкої допомоги лікарів прийшов до тями і на ношах залишив поле. Його замінив Олександр Зубков.

Збірна України зіграла внічию проти Чехії (1:1) та з 4 очками залишилася на останньому місці у групі B1, яку з 7 балами очолюють чехи. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 балів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

У наступному п'ятому турі Ліги націй українці на виїзді зіграють з Грузією, а чехи у гостях позмагаються з Албанією. Матчі відбудуться 16 листопада.

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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