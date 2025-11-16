Ребров розповів, завдяки чому Україна перемогла Ісландію та вийшла до плейоф відбору ЧС-2026

Сергій Ребров / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію після матчу заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії.

Поєдинок на стадіоні "Легія" у Варшаві завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:0.

Відповіді Реброва на запитання журналістів наводить офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

– Пане Сергію, вітаємо з перемогою! Дуже складний відбір – і психологічно, й емоційно. До 69-ї хвилини ви не зробили жодної заміни. Вас усе влаштовувало?

– Влаштовувало не все, але я вважаю, що в нас були шанси, і ми були командою, націленою на результат. Першим замінили Єгора Ярмолюка, адже він багато попрацював ще в попередньому матчі, із Францією. Загалом вважаю, що виконавці, які з'явилися з лавки, змогли освіжити гру. Наприкінці зустрічі ми створили дуже хороші моменти й реалізували їх.

– До 80-ї хвилини складалося враження, що ми б'ємося головою об ісландську стіну. Що стало переломним моментом у досягненні потрібного результату?

– Як я й казав перед матчем, ісландці зіграли інакше, ніж у першій зустрічі. Вважаю, це наша заслуга. Ми пресингували, показували, що хочемо виграти. Але вони захищалися дуже щільно, було важко знайти простір. Моменти виникали переважно після дальніх ударів. Після замін ми змогли посилити пресинг, більше навантажували штрафний майданчик – і це дало результат. Але це заслуга всіх. Із першої хвилини всі виконавці віддавалися грі максимально.

– Після фінального свистка ви не стримували емоцій, навіть зробили швидкий ривок…

– Якщо ви пам'ятаєте матч "Динамо" – "Шахтар" у Кубку України, коли ми в серії пенальті програвали два м'ячі, але врешті виграли фінал, то тоді після свистка я біг навіть швидше. Сьогодні п'ятий рефері сказав, що я біг швидше, ніж коли грав за "Тоттенгем". Це емоції. Мені здається, якби у вас була можливість після гри зробити щось подібне, ви б теж не втрималися.

– Прокоментуйте гру Олександра Зубкова, якого спершу визнали найкращим правим вінгером чемпіонату Туреччини, а сьогодні він забив переможний гол.

– Сьогодні він грав не на своїй позиції, але зробив усе для перемоги й у кінці забив дуже важливий м'яч. Якщо згадати матч з Азербайджаном, який також був дуже складним, – тоді він зробив гол, віддавши асист на Судакова.

У мене взагалі немає жодного питання до гравців, які приїжджають до національної команди. Усі працюють на максимумі. Сьогодні справді була команда, і я не хочу виділяти когось одного.

– Для Єгора Ярмолюка це перший цикл у національній збірній, але вже важко уявити його не гравцем основи. Прокоментуйте його дії сьогодні й загалом у відборі.

– Я задоволений його прогресом і грою. Він отримує більше практики у "Брентфорді", майже постійно виходить у старті. Він реально прогресує й стає важливим гравцем для національної команди. Сьогодні він грав трохи вище, ніж зазвичай, і довів, що може зіграти в середині поля будь-де.

– Сьогодні всі були дуже зарядженими. Це ви так мотивували футболістів?

– Мені здається, що цього разу журналісти працювали як мотиватори. Такий був ажіотаж – і хейт, і багато дописів... Футболісти все це читають. Можливо, вони були чимось ображені. Або навпаки – хотіли довести, що ця збірна має шанси потрапити на чемпіонат світу. Тому дякую вам, що допомогли.

Завдяки цій перемозі збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Посівши друге місце у своїй групі, збірна України пробилася до плейоф відбору на ЧС-2026. Плейоф складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.