Ребров став рекордсменом за кількістю вольових перемог на чолі збірної України

Під керівництвом Сергія Станіславовича "синьо-жовті" тричі вигравали матчі, в яких поступалися в рахунку.

Сергій Ребров став рекордсменом збірної України за кількістю вольових перемог на посаді головного тренера національної команди в офіційних поєдинках.

Півфінальний матч плейоф відбору до Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини став третім для Реброва на чолі збірної України, в якому він переміг, поступаючись у рахунку.

Зустріч на стадіоні "Біліно Поле" у боснійському місті Зениця завершилася з рахунком 1:2 на користь українців. Команда Реброва пропустила першою, але потім завдяки голам Романа Яремчука та Артема Довбика здійснила камбек і здобула путівку до фіналу плейоф за вихід на континентальну першість.

Таким чином, "синьо-жовті" уже втретє під керівництвом Реброва виграли офіційний поєдинок, у якому поступалися в рахунку. Раніше збірна України у груповому етапі відбору на Євро-2024 здобула вольові перемоги над Північною Македонією та Мальтою.

За всю історію збірна України 8 разів здобувала вольові перемоги в офіційних матчах. Востаннє до Реброва це трапилося ще у червні 2012 року – у груповому раунді домашнього чемпіонату Європи проти Швеції (2:1).

Всі вольові перемоги збірної України в офіційних матчах

6 вересня 1995. Литва – Україна 1:3 (з 1:0). Тренер – Анатолій Коньков

7 жовтня 2000. Вірменія – Україна 2:3 (з 2:0). Тренер – Валерій Лобановський

7 червня 2003. Україна – Вірменія 4:3 (з 0:1 та 1:2). Тренер – Леонід Буряк

6 вересня 2006. Україна – Грузія 3:2 (з 1:2). Тренер – Олег Блохін

11 червня 2012. Україна – Швеція 2:1 (з 0:1). Тренер – Олег Блохін

16 червня 2023. Північна Македонія – Україна 2:3 (з 2:0). Тренер – Сергій Ребров

17 жовтня 2023. Мальта – Україна 1:3 (з 1:0). Тренер – Сергій Ребров

21 березня 2023. Боснія і Герцеговина – Україна 1:2 (з 1:0). Тренер – Сергій Ребров

У фіналі плейоф відбору до Євро-2024 "синьо-жовті" розіграють путівку на чемпіонат Європи з Ісландією, яка в іншому півфіналі розгромила Ізраїль (4:1).

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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