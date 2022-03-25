Ребров: В Україні гинуть жінки та діти, а росіяни думають про кока-колу

Український тренер закликав громадян країни-агресорки відкрито виступати проти війни.

Керманич "Аль-Айна" Сергій Ребров, якого нещодавно вшосте поспіль визнали найкращим тренером місяця в ОАЕ, висловився про можливість протестів росіян проти чинного режиму Володимира Путіна.

Ось що дивно: у нас йде війна в країні, але в нас у супермаркетах люди не б'ються за гречку та цукор, а там вони б'ються за цукор, коли їхні сини вмирають. Ось у мене питання: якщо порожній холодильник переможе телевізор, можливо, тоді до них щось дійде?

"Не думаю. Я так само як і ви, мабуть, слухаю розмови російських солдатів, коли вони телефонують матерям, дівчатам. Я чую, про що вони говорять - це просто божевілля. Ці солдати вбивають дітей, жінок, цивільних - вони говорять про якусь кока-колу... Тому я не знаю, як достукатися до когось.

Я читаю Навального, я читаю канал Insider - цікаво, що сучасні люди думають. Їх багато, але вони не вилазять, до певного часу. Я сподіваюся, що наше з вами інтерв'ю - це крапля у морі. Я сподіваюся, ті популярні люди з України, яких знають у Росії, вони спробують донести.

Дуже багато зараз залежить від простих людей. Навіть не вийти на вулицю, а показати якусь підтримку. Коли їх буде багато, то їх уже нікуди буде садити на 15 діб або на 15 років. Люди просто повстануть проти цього режиму, тому що цей режим вбиває в людях бажання прогресувати, бажання користуватися новими технологіями, бо закривають абсолютно все", - сказав Ребров в інтерв'ю програмі Денисов TIME.

Раніше Ребров пообіцяв, що після завершення сезону в ОАЕ повернеться до України, аби зі зброєю в руках боронити батьківщину від російських окупантів.

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