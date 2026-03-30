ТСН у соціальних мережах

Проспорт
373
2 хв

Ребров відповів, чи залишить збірну України після матчу з Албанією

Керманич "синьо-жовтих" висловився про своє майбутнє в національній команді.

Максим Приходько
Сергій Ребров

Сергій Ребров / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію напередодні товариського матчу проти Албанії.

Зокрема керманич "синьо-жовтих" відповів на запитання, чи стане ця гра останньою для нього на чолі національної команди.

За словами Реброва, після поєдинку з албанцями він матиме зустріч з очільником Української асоціації футболу (УАФ) Андрієм Шевченком, де буде ухвалене рішення щодо його майбутнього у збірній.

"Чи готовий сказати про свою відповідальність за поразку? Готовий продовжити контракт? Я вже прокоментував після гри те, що відбувається. Мені треба зустрітися після цієї гри з президентом УАФ і вирішити все. Повірте, ми вирішимо і все буде зроблено якомога краще для нашої команди і нашої країни.

Це важливо, щоб усі розуміли: ця відповідальність — на всіх. Так, я відповідаю перший, і на пресконференції було багато запитань до мене, і вони будуть. Але хлопці теж мають розуміти, що ми граємо разом. Я ніколи не відокремлюю тренера від команди і команду від тренера. Тому завтра важливо розуміти, що це не товариська гра, а матч після поразки — і треба показувати зовсім інший рівень гри. Як я сказав на пресконференції, у нас дуже молода команда, але це не означає, що немає відповідальності. Гравці, які вийдуть завтра, повинні битися за Україну і за себе, за наше обличчя", — сказав Ребров.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ребров готовий залишитися на своїй посаді та підписати новий контракт зі збірною України.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти до фінального турніру чемпіонату світу-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Реброва програла Швеції (1:3).

У вівторок, 31 березня, "синьо-жовті" проведуть товариський матч з Албанією. Гра відбудеться в іспанській Валенсії та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Албанія.

Раніше повідомлялося, що Ребров прокоментував поразку збірної України від Швеції та невихід на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що Андрій Шевченко відреагував на поразку збірної України від Швеції та непотрапляння на Мундіаль.

Дата публікації
Кількість переглядів
373
