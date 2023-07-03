Ребров відреагував на перемогу української "молодіжки" над Францією та вихід до півфіналу Євро-2023

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу нашої "молодіжки" (U-21) над Францією у чвертьфіналі Євро-2023.

Команда Руслана Ротаня обіграла французів з рахунком 1:3 та вийшла до півфіналу чемпіонату Європи.

Разом з тим наша футбольна збірна вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри. "Синьо-жовті" зіграють у футбольному турнірі на літній Олімпіаді-2024, яка відбудеться в Парижі.

На своїй сторінці в Instagram керманич головної команди країни привітав "молодіжку" з історичним досягненням та зазначив, що очікує продовження тріумфального виступу співвітчизників на континентальній першості.

"Вчорашній вихід до півфіналу Євро та перемога над одною із найсильніших команд турніру – дуже вагомий привід привітати всіх пов'язаних з нашою молодіжною збірною!

Заслуженно здобута путівка до 1/2 цього турніру та до Олімпійських ігор – насамперед заслуга Руслана Петровича та його тренерського штабу за правильно обраний план на цю гру та гравців за його вдале виконання.

Знаю, що для вас всіх це ніяк не привід зупинитися на досягнутому, отож ми всі продовжуємо вболівати за вас та чекаємо на середу!", – написав Ребров.

Раніше головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Руслан Ротань прокоментував тріумф над Францією і вихід до півфіналу молодіжного Євро.

У півфіналі Євро-2023 збірна України зустрінеться з Іспанією, яка у чвертьфінальному поєдинку за підсумками екстратаймів обіграла Швейцарію (2:1). Матч Іспанія – Україна відбудеться в середу, 5 липня, початок гри – о 22:00 за київським часом.

Додамо, що наша команда вже грала з іспанцями в останньому турі групового раунду Євро-2023. Тоді українська збірна на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією (2:2).

В іншому півфіналі зіграють команди Ізраїлю та Англії. Цей матч також відбудеться 5 липня, але о 19:00 за київським часом.

Фінал Євро-2023 заплановано на суботу, 8 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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