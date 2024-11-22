Ребров відреагував на жереб плейоф за місце в еліті Ліги націй для збірної України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування плейоф Ліги націй сезону-2024/25.

Суперником "синьо-жовтих" у стикових матчах за право грати в елітному дивізіоні стала команда Бельгії.

Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня 2025 року. Перша зустріч буде номінально домашньою для українців.

"Жереб – це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії. Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро-2024, тож маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони.

Безумовно, це буде непросте протистояння. У плейоф Ліги націй за право виходу до дивізіону А немає слабких суперників. І Сербія, і Бельгія, й Угорщина, і Шотландія – це команди елітної групи. Тому сприймаємо кожен матч із такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок уперед", – сказав Ребров у коментарі для пресслужби УАФ.

Переможець двоматчевого протистояння між збірними України та Бельгіє отримає місце в Лізі А, а команда, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Лізі В.

Нагадаємо, збірна України з 8 очками посіла друге місце у своєму квартеті Дивізіону B та вийшла до плейоф за право підвищитися в класі. Виграла цю групу Чехія (11 балів), яка одразу піднялася до елітного дивізіону Ліги націй. Грузія (7 пунктів) стала третьою і зіграє з Вірменією у плейоф за збереження прописки у Дивізіоні B. Албанія (7 очок) посіла останню позицію та вилетіла до Дивізіону C.

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