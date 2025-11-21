Ребров відреагував на жереб плейоф відбору до ЧС-2026 для збірної України

Сергій Ребров / © УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров відреагував на результати жеребкування плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

У півфіналі плейоф кваліфікації на Мундіаль збірна України 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції. Цей матч буде номінально домашнім для "синьо-жовтих".

Переможець поєдинку Україна – Швеція у фіналі плейоф 31 березня 2026 року прийматиме тріумфатора пари Польща – Албанія.

"Важливо, у яких кондиціях до цих матчів підійдуть команди. Щодо відбіркового циклу, то збірна Швеції свої матчі там теж не грала в оптимальному складі – завжди були травмовані гравці, які важливі для шведів. Дуже важливо, як до березня підійде і Україна, і Швеція, але, я сподіваюсь, що шанси рівні. Жеребкування вийшло саме таким... Треба готуватися і грати з такими емоціями, як ми грали проти Ісландії", – сказав Ребров у коментарі УПЛ ТБ.

Раніше повідомлялося, що два основні футболісти збірної України пропустять півфінал плейоф відбору ЧС-2026.

Жеребкування групового етапу фінального турніру ЧС-2026 заплановане на 5 грудня 2025 року.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Нагадаємо, також відбулося жеребкування міжконтинентального плейоф відбору на ЧС-2026.