Ребров висловився на пресконференції перед вирішальним матчем з Албанією в Лізі націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію перед матчем останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Албанії.

Відповіді керманича "синьо-жовтих" на запитання журналістів наводить офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що Ребров розпочав пресконференцію з того, що виступив із заявою щодо масових обстрілів українських міст російськими окупантами.

– Чи є в складі вашої команди травмовані? Чи зіграє Владислав Ванат?

– Ситуація така сама, як і була. Зараз Ванат відновлюється, подивимося. Він приїхав до збірної з бажанням грати. Ми не розуміли, скільки часу він пропустить через пошкодження. Він хоче й готовий грати за нашу країну. У нас є ще 24 години, ми сподіваємося, що він буде готовий до гри.

– Пригадуються матчі відбору на ЧС-1998 проти Албанії, коли ви забивали переможні голи. Чи залишаються в пам'яті такі поєдинки?

– Кожен матч за збірну я пам'ятаю, на жаль, не пам'ятаю ці голи. Зараз збірна Албанії сильно змінилася. Дуже багато гравців із Серії А, топчемпіонатів. Важко порівнювати ці ігри й те, який клас зараз показує збірна Албанії. Вона потрапила на чемпіонат Європи, де здорово виступила.

– Віктор Леоненко сказав, що в нас є лідери національної команди, які добре грають у своїх клубах, але в збірній цього не видно. Чи ви погоджуєтеся з цим?

– Я не погоджуюся. У нас дуже молода команда, яка була наймолодшою на Євро-2024. Зараз навіть ще молодша, ніж раніше. Молоді гравці, навіть якщо є лідерами, не є стабільними. Для футболістів, які хочуть бути лідерами, важливо показувати стабільну гру в клубі та збірній. Зараз у нас хороша команда, з гарним балансом молодих і досвідчених футболістів. Як на мене, у цієї команди хороше майбутнє. Але я завжди говорю гравцям, що футбол – це про сьогодні. Це не про те, що ти покажеш завтра, як зіграєш за клуб. Ти повинен показувати свій максимум у національній збірній. Я не думаю, що наші футболісти не показують їхній рівень. На рівні збірних ми граємо проти найкращих гравців з кожної країни. Приміром, завтра ми протистоятимемо Албанії, більшість футболістів якої зіграли на Євро, виступають у топлігах.

Матч Албанія – Україна відбудеться у вівторок, 19 листопада, на стадіоні "Air Albania" в Тирані. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Албанія – Україна доступна на нашому сайті.

Збірна України в Лізі націй-2024/25: результати і турнірне становище

Збірна України уже провела п'ять матчів у Лізі націй-2024/25. Команда Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0), зіграла внічию проти Чехії (1:1) та зіграла внічию з Грузією (1:1).

Перед останнім туром збірна України з 5 очками посідає останнє місце у своїй групі Ліги B, остаточно втративши шанси на першу сходинку та прямий вихід до Дивізіону А.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй перед останнім туром / Фото: flashscore.ua

Водночас "синьо-жовті" продовжують претендувати на другу позицію потрапляння до плейоф за право підвищитися в класі. Для цього Україні необхідно перемогти Албанію і щоб у паралельному матчі Чехія не програла Грузії. Поразка від албанців точно означатиме для нашої команди виліт до Дивізіону С.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної Албанії Сільвіньйо оцінив турнірну ситуацію перед вирішальним матчем Ліги націй проти України.

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