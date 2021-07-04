Ребров висловився про поразку збірної України від Англії та оцінив виступ команди Шевченка на Євро-2020

Сергій наголосив, що наша національна команда діяла з максимальною віддачею.

Колишній нападник збірної України, а нині футбольни тренер Сергій Ребров поділився враженнями від матчу 1/4 фіналу Євро-2020 Україна - Англія, який завершився розгромною поразкою (0:4) підопічних Андрія Шевченка.

- Сергію Станіславовичу, 0:4 - це багато?

- Звісно. Я б не сказав, що проти Англії ми погано грали. Просто суперник використав всі свої моменти, особливо добре себе проявив на перших хвилинах таймів. Хтось із відомих англійців щойно написав, що зараз збірна їхньої країни занадто сильна. Я з ним згоден.

За весь турнір, в п'яти матчах, британці не пропустили жодного м'яча, і це говорить багато про що. На мій погляд, збірна Англії - один з головних претендентів на перемогу в Чемпіонаті Європи. Разом з Італією.

- Зіпсований дебют матчу - наслідок хвилювання?

- Складно сказати. Думаю, це просто сила суперника, який виявився більш агресивним у вирішальних епізодах гри. Два голи Україна пропустила після стандартів, три - після ударів з другого поверху. У цьому компоненті англійці виявилися набагато сильнішими, але вони завжди вирізнялися умінням вести боротьбу на другому поверсі. Хоча, вважаю, в цьому поєдинку навіть перевершили себе.

Я не думаю, що це нестача уваги, концентрації. Ми поступалися в антропометрії, і суперник це добре розумів, тому більше ліз на ворота під час подач. Ну і саме виконання стандартів було на найвищому рівні.

- Травма Сергія Кривцова сильно порушила план збірної України на гру?

- Безумовно, вносити такі серйозні корективи вже в першому таймі непросто. Хоча після того як "синьо-жовті" перебудувалися, вони стали краще контролювати м'яч, частіше підходити до штрафного майданчика суперника. Однак захисника "Шахтаря", мабуть, якраз і не вистачало потім, коли пішли ці фатальні стандарти...

Взагалі, це була суто позиційна гра з обох сторін. Контратак практично не було. Команди швидко поверталися на свої позиції, а таку оборону було важко розкривати. З гри моментів майже не було. Але я повторюся, що збірна України мала досить непоганий вигляд в організації такої гри, - сказав Ребров у коментарі Команда№1.

Також Ребров дав загальну оцінку виступу збірної України на Євро-2020. Він переконаний, що дійти до 1/4 фіналу - це вже прекрасний результат.

- Як ви загалом оціните виступ команди Андрія Шевченка на Євро-2020?

- Я думаю, що вихід до вісімки найкращих збірних Європи - це величезний успіх. Потрібно тільки подякувати тренерському штабу, футболістам, всій команді за таке досягнення. Остання гра, точніше її результат, може, і змастив якісь враження, але я вже сказав - збірна Англії дуже сильна.

Всі ми були в захопленні від матчу українців зі Швецією. Там у нас на полі була справжня команда, яка діяла з максимальною віддачею і боролася за всю країну. Хоча не тільки боролася - вона розуміла, як грати, - резюмував Ребров.

Раніше підсумки виступу української збірної на Євро-2020 підбив капітан команди Андрій Ярмоленко.

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Україна пробилася в плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1).

Сенсаціїї не сталося: збірна Англії розгромила національну команду України у чвертьфіналі Євро-2020

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