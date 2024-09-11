Ребров висловився про поразку збірної України від Чехії в Лізі націй та свою можливу відставку

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку від команди Чехії (2:3) в матчі 2-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Керманич "синьо-жовтих" відповів на запитання журналіста, що поки що не збирається залишати свою посаду.

"Поки що не йду, почекайте трішки", – сказав Ребров на пресконференції після поразки від Чехії.

"Ми засмучені результатом, адже програли важливий для нас матч. Але я вдячний гравцям, вони намагалися врятувати поєдинок. Я вважаю, що в першому таймі Чехія була дуже агресивною, було важко створювати. У цьому матчі все вирішили помилки, яких ми припустилися в обороні. Навіть коли ми забиваємо два голи... Другий тайм був інтенсивний, цікавий, ми могли забивати більше. Ми програли через свої помилки.

Будемо працювати, будемо переглядати кандидатів. Упевнений, що будуть нові кандидати. Це й командні, й індивідуальні помилки. На жаль, сьогодні ми поступилися. Я вважаю, що в нас дуже багато роботи, зараз це важливо. Так, наразі в нас нуль набраних очок. Яка мета збірної України зараз? Потрапити на чемпіонат світу. Ми можемо потрапити туди через кваліфікацію й через матчі Ліги націй. Поєдинки Ліги націй дуже важливі для нас. Я вдячний гравцям, вони сьогодні віддали все для перемоги. Я працюю зі збірною понад рік. За цей період, якщо не брати чемпіонат Європи, я зустрічався з футболістами максимум три тижні. Тому це дуже важко. Упевнений, нам є над чим працювати. Будемо виправляти наші помилки", – цитує Реброва офіційний сайт УАФ.

Зазначимо, що у цьому розіграші Ліги націй наша команда виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. Поразка від чехів стала для підопічних Реброва другою поспіль. У стартовому турі Україна програла Албанії (1:2).

Після двох зіграних турів збірна України посідає останнє місце у своїй групі Ліги націй, не набравши жодного очка. Лідирує з 6 балами Грузія, Албанія та Чехія мають у своєму активі по 3 пункти.

У третьому турі Ліги націй українці 11 жовтня зіграють проти Грузії. Того ж дня Чехія прийматиме Албанію.

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