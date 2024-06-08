Ребров висловився про поразку збірної України від Польщі у контрольному матчі перед Євро-2024

Керманич "синьо-жовтих" знайшов позитив у діях своїх підопічних, незважаючи на невтішний результат гри.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію після товариського матчу з Польщею в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024.

Команда Реброва поступилася з рахунком 1:3 у контрольній зустрічі, яка відбулася 7 червня на Національному стадіоні у Варшаві.

Відповіді керманича "синьо-жовтих" на запитання журналістів наводить офіційний сайт УАФ.

– Наша команда тривалий час не програвала. Чи ця поразка якось може психологічно вплинути?

– Я вважаю, що ми й проводимо товариські матчі для того, щоб робити в них помилки. Футбол складається з багатьох компонентів. Ми програли в боротьбі, на стандартах. Я не вважаю, що цю гру треба розглядати лише з негативного погляду. Були хороші моменти, ми намагалися відігратися. Це дуже важлива інформація для нас перед Євро.

– Як прокоментуєте гол Тараса Романчука?

– Я задоволений тим, що українець виступає за збірну Польщі. Я працюю в збірній лише рік, не бачив цього футболіста, не можу нічого сказати. Я дуже радий за нього, тому що це український гравець.

– Як прокоментуєте гру збірної Польщі?

– Про вашу гру варто запитати вашого тренера. Це цікавий спаринг для вас, ви перемогли, це важливі емоції перед Євро. Але я не буду оцінювати гру збірної Польщі.

– Чи не здається вам, що гра збірної України була надто агресивною, незважаючи на товариський статус матчу?

– А чому вона була надто агресивною? Лише наприкінці зустрічі був епізод, коли Сергій Сидорчук у боротьбі врізався в опонента. Я не бачив якоїсь агресії з боку обох команд. Це був дуже важливий спаринг, гравці намагалися показати свої найкращі якості перед тренерами.

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Зазначимо, що для "синьо-жовтих" це був другий із трьох спарингів у рамках підготовки до Євро-2024. У першому контрольному матчі збірна України 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0).

В останньому товариському поєдинку перед чемпіонатом Європи збірна України 11 червня зустрінеться з Молдовою у Кишиневі.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

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Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Команда Реброва розпочне турнірі 17 червня поєдинком проти Румунії в Мюнхені.

Раніше повідомлялося, що збірна України оголосила фінальну заявку на Євро-2024.

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