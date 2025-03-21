Ребров висловився про травми, які гравці збірної України отримали в переможному матчі з Бельгією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував травми Юхима Коноплі й Олексія Сича, які вони отримали в першому матчі проти Бельгії в плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

У першому таймі поле вимушено залишив Конопля, замість нього вийшов Сич. А вже в другій половині зустрічі Сич також дістав пошкодження і був замінений.

Незважаючи на кадрові втрати, "синьо-жовті" здобули вольову перемогу над бельгійцями з рахунком 3:1.

"Наскільки важкі травми в Юхима Коноплі й Олексія Сича? Ми всі сподіваємося на краще. Я бачив, що в Олексія важка травма, він дуже засмучений. Будемо все робити, щоб відновити футболістів. Друга гра дуже важлива. Я сподіваюся, що ми будемо розраховувати на всіх гравців.

Чи може бути довикликаний фланговий захисник? Ми б із задоволенням, але зараз, на жаль, не маємо такої можливості. По-перше, ми не можемо зробити документи на виїзд з України, також залишилося лише два дні до гри. Я вважаю, що в нас вистачить гравців, навіть якщо не зможемо використовувати перелічених футболістів. Але ми сподіваємося, що все буде добре", – сказав Ребров на пресконференції після матчу.

Раніше повідомлялося, що Ребров назвав переламний момент матчу Україна – Бельгія.

Поєдинок-відповідь між командами в неділю, 23 березня, прийматиме бельгійське місто Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

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