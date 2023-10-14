Ребров визначився із заявкою збірної України на матч відбору Євро-2024 проти Північної Македонії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначив список гравців національної команди, які можуть вийти на поле в матчі 7-го туру відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, до заявки "синьо-жовтих" на поєдинок з македонцями увійшли 23 футболісти.

Місця в ній не знайшлося захиснику Денису Попову, форварду Назарію Русину та травмованому оборонцю Сергію Кривцову.

Заявка збірної України на матч проти Північної Македонії

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – "Шахтар"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія), Олександр Сваток ("Дніпро-1").

Півзахисники: Віталій Буяльський ("Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – "Шахтар"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться у суботу, 14 жовтня, на стадіоні "Epet Arena" в Празі. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія доступна на нашому сайті.

До слова, після матчу з македонцями підопічні Реброва 17 жовтня на виїзді зустрінуться з Мальтою в рамках 8-го туру відбору Євро-2024.

Україна – Північна Македонія: турнірне становище перед матчем

За підсумками шести турів збірна України з 7 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів, "Скуадра Адзурра" – чотири.

Таблиця групи С (після шести турів)

Таблиця групи С (після шести турів) / Фото: flashscore.ua

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

Читайте також:

Україна – Північна Македонія: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024

Роналду оформив дубль: Португалія "перестріляла" Словаччину та здобула путівку на Євро-2024

Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці