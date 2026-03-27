Ребров висловився про своє майбутнє у збірній України після поразки від Швеції

Сергій Ребров

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував своє майбутнє у збірній Україні після поразки від Швеції у півфінальному матчі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Поєдинок на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія завершився поразкою української збірної з рахунком 1:3 .

"Мій контракт закінчується скоро. Я не отримував пропозицію з УАФ, якщо отримаю — я її подивлюся. Зараз у мене закінчується контракт, тож через два місяці дізнаєтеся", — сказав Ребров на пресконференції.

Після поразки від шведів збірна України 31 березня проведе товариський поєдинок з Албанією, яка в іншому півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 поступилася Польщі (1:2).

Своєю чергою, шведи та поляки 31 березня в очному протистоянні розіграють путівку на Мундіаль.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.