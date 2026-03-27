ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Ребров висловився про своє майбутнє у збірній України після поразки від Швеції

Керманич української збірної відповів на запитання про можливу відставку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергій Ребров

Сергій Ребров / © Associated Press

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував своє майбутнє у збірній Україні після поразки від Швеції у півфінальному матчі плейоф європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Поєдинок на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія завершився поразкою української збірної з рахунком 1:3.

"Мій контракт закінчується скоро. Я не отримував пропозицію з УАФ, якщо отримаю — я її подивлюся. Зараз у мене закінчується контракт, тож через два місяці дізнаєтеся", — сказав Ребров на пресконференції.

Після поразки від шведів збірна України 31 березня проведе товариський поєдинок з Албанією, яка в іншому півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 поступилася Польщі (1:2).

Своєю чергою, шведи та поляки 31 березня в очному протистоянні розіграють путівку на Мундіаль.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie