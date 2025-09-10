ТСН у соціальних мережах

Ребров закрив коментарі на сторінці в Instagram через заклики залишити збірну України

Керманич "синьо-жовтих" зіткнувся зі шквалом критики після поєдинку проти Азербаджану.

Сергій Ребров

Сергій Ребров / © УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров обмежив можливість коментувати дописи на своїй сторінці в Instagram після нічиєї з Азербайджаном (1:1) у виїзному матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Сталося це внаслідок масової критики в соцмережах з боку уболівальників та закликів піти у відставку з посади керманича "синьо-жовтих"

Коментарі під останнім фото у профілі Сергія Реброва / скриншот з instagram.com/rebrov_serhiy

Зазначимо, що на післяматчевій пресконференції Ребров попросив вибачення у фанатів, закликавши їх набратися терпіння та підтримати гравців національної команди.

В іншому матчі другого туру групи D збірна Франції в Парижі здобула вольову перемогу над командою Ісландії (2:1).

У першому турі команда Реброва програла французам (0:2), а ісландці розгромили Азербайджан (5:0).

Тож після двох турів Франція з 6 очками одноосібно лідирує в цьому квартеті. Ісландія (3 бали) посідає друге місце. Україна (1 пункт) розташовується на третій позиції, випереджаючи Азербайджан (1 очко) завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

У наступному турі відбору на ЧС-2026 українці на виїзді зіграють проти ісландців, а французи приймуть азербайджанців. Обидва матчі відбудуться 10 жовтня.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

