Ребров зробив ще одну зміну в заявці збірної України перед матчами проти Грузії та Албанії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив ще одну вимушену заміну в заявці національної команди перед вирішальними поєдинками групового раунду Ліги націй-2024/25 проти Грузії та Албанії.

Як інформує офіційний сайт УАФ, табір "синьо-жовтих" залишив захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик. Причина цього не повідомляється.

Замість нього тренерський штаб національної команди вирішив викликати абсолютного дебютанта збірної – захисника львівського "Руха" Олексія Сича.

Раніше повідомлялося, що півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков через травму не допоможе збірній України у вирішальних матчах Ліги націй. Замість нього до національної команди довикликали півзахисника "Динамо" Віталія Буяльського, однак пізніше він також вибув зі складу "синьо-жовтих" через пошкодження.

Також листопадовий збір національної команди через сімейні обставини пропустить воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін. Його у заявці "синьо-жовтих" замінив голкіпер донецького "Шахтаря" Дмитро Різник.

Крім того, під питанням залишається участь у матчах форварда італійської "Роми" Артема Довбика, якого раніше турбував біль у коліні.

Матч з Грузією підопічні Реброва проведуть 16 листопада в Батумі на AdjaraBet Arena. Після цього українці 19 листопада в Тирані на стадіоні Air Albania зіграють проти Албанії.

За два тури до фінішу збірна України з 4 очками посідає останнє місце у групі B1 та зберігає шанси на підвищення у класі. Лідирує з 7 балами Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 пунктів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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