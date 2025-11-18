Ребров зворушливо звернувся до ЗСУ після виходу збірної України до плейоф відбору ЧС-2026

Сергій Ребров / © Associated Press

Головний тренер збірної України Сергій Ребров після перемоги над Ісландією (2:0) у вирішальному матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 опублікував зворушливе звернення до ЗСУ на своїй сторінці в Instagram.

"Це той випадок коли одного банального "дякую" недостатньо. Але саме це "дякую" має найсильніший зміст, емоції, та повагу. Бо це "дякую" – нашим ЗСУ.

Це "дякую", усім людям, які зараз боронять нашу державу загалом, та кожного з нас зокрема. Це люди на яких тримається все. Люди, завдяки яким ми можемо грати і перемагати. Завдяки яким можемо жити.

Я завжди пам'ятаю завдяки кому ми є. Завжди говорю про це перед командою. Ми завжди радо зустрічаємо вас на наших матчах. Раді бачити на тренуваннях. Раді, коли можемо принести вам хоч мить радості. Сподіваюсь, збірна змогла вас потішити у недільний вечір. Дякуємо. Ми граємо за вас", – написав Ребров.

Збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Посівши друге місце у своїй групі, збірна України пробилася до плейоф відбору на ЧС-2026. Плейоф складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Своїх суперників у плейоф кваліфікації на Мундіаль збірна України дізнається під час жеребкування, яке відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

