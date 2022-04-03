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Редкач виставив на аукціон рукавички легендарного боксера, щоб зібрати кошти для України

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Редкач виставив на аукціон рукавички легендарного боксера, щоб зібрати кошти для України

Associated Press

Українець хоче допомогти тим, хто постраждав від війни.

Український боксер Іван Редкач виставив на аукціон рукавички з автографом легендарного Менні Пак'яо.

Усі гроші будуть передані на підтримку постраждалим від російських окупантів в Україні. Про це боксер розповів на своїй сторінці в Instagram.

 Торги відбуваються в Instagram сайту Трибуна.

Нагадаємо, що форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан, який зараз виступає в оренді за німецьку "Ганзу" Росток, виставив на аукціон свою медаль переможця чемпіонату світу U-20.

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