Редкач виставив на аукціон рукавички легендарного боксера, щоб зібрати кошти для України

Редкач виставив на аукціон рукавички легендарного боксера, щоб зібрати кошти для України

Українець хоче допомогти тим, хто постраждав від війни.

Український боксер Іван Редкач виставив на аукціон рукавички з автографом легендарного Менні Пак'яо.

Усі гроші будуть передані на підтримку постраждалим від російських окупантів в Україні. Про це боксер розповів на своїй сторінці в Instagram.

Торги відбуваються в Instagram сайту Трибуна.

Нагадаємо, що форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан, який зараз виступає в оренді за німецьку "Ганзу" Росток, виставив на аукціон свою медаль переможця чемпіонату світу U-20.