Редкач виставив на аукціон рукавички легендарного боксера, щоб зібрати кошти для України

Українець хоче допомогти тим, хто постраждав від війни.
Український боксер Іван Редкач виставив на аукціон рукавички з автографом легендарного Менні Пак'яо.
Усі гроші будуть передані на підтримку постраждалим від російських окупантів в Україні. Про це боксер розповів на своїй сторінці в Instagram.
Торги відбуваються в Instagram сайту Трибуна.
Нагадаємо, що форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан, який зараз виступає в оренді за німецьку "Ганзу" Росток, виставив на аукціон свою медаль переможця чемпіонату світу U-20.