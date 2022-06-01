Рефері, що скандально засудили українця на чемпіонаті Європи з боксу, суворо покарали

Рефері, що скандально засудили українця на чемпіонаті Європи з боксу, суворо покарали

Віцепрезидент Федерації боксу України Михайло Поздняков прокоментував поразку зіркового українського боксера у півфіналі чемпіонату Європи-2022.

Cпеціальна комісія визнала перемогу українського боксера Юрія Захарєєва у програному ним бою, а рефері, які судили поєдинок пожиттєво відсторонили від боксу.

Про це Поздняков розповів у інтерв'ю ФБУ.

"Юрій Захарєєв повинен був виходити до фіналу. Однак судді вирішили по-іншому — не допустили його до фіналу.

Так, наша делегація не погодилась з висновками суддів. Після поєдинку Захарєєва вся українська збірна навіть вийшла на ринг, де пробула до чотирьох годин ранку. Все для того, щоб Україну почули.

Нас почули. Було створено спеціальну комісію, яка декілька разів переглянула поєдинок за участі Юрія та визнала його перемогу. За моєю інформацією, суддів, що проводили цей поєдинок, пожиттєво відсторонили від боксу.

Це добре, що такі судді більше не працюватимуть на міжнародних змаганнях. Але що від цього Юрію, у якого забрали можливість поборотися за "золото"?", - зазначив він.

Також функціонер погодився зі словами Продивуса щодо повернення "протестів в оліймпійський бокс".

"Через те, що в олімпійському боксі відсутні протести, ми не змогли опротестувати результат. Я думаю, якби можна було опротестувати результат бою Захарєєва, то Юрій був би у фіналі.

Мені відомо, що Володимир Продивус прагне повернути протести в олімпійський бокс. Я обома руками за цю ініціативу віцепрезидента Міжнародної федерації боксу та президента Федерації боксу України.

Вірю в те, що таких випадків, коли судді нахабно «вбиватимуть» боксерів, більше не буде в олімпійському боксі", — сказав Поздняков.

Нагадаємо, що президент федерації боксу України та радник директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) Володимир Продивус відреагував на критику з боку колишнього головного тренера національної збірної Дмитра Сосновського.

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