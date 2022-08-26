Рефері врятував "Короля Албанії": кривдник українця зі скандалом переміг у поєдинку за титул WBC Silver (відео)

Албанський боксер напівсередньої ваги Флоріан Марку не без допомоги суддів та рефері переміг мексиканця Мігеля Парра Раміреса.

У головній події вечора боксу в Тирані місцевий епатажний напівсередньоваговик Флоріан Марку (12-0-1, 7 KO) зі скандалом переміг мексиканця Мігеля Парра Раміреса (21- 3-1, 14 КО).

Протягом всього поєдинку рефері допомагав албанцю. У 3-му раунді він зафіксував дуже спірний нокдаун - Рамірес явно послизнувся.

У 8-му раунді мексиканець несподівано відправив Марку на настил лівим боковим. Мексиканець кинувся на добивання, і рефері довелося діяти: шукав привід втрутитися, припиняв поєдинок, а потім і зовсім зупинив раунд на 10 секунд раніше, ніж треба. Пауза між 8-м та 9-м раундами теж дивним чином затяглася.

Після фінального гонга судді віддали сумнівну перемогу "Королю Албанії" одноголосним рішенням.

Найкращі моменти поєдинку Марку - Рамірес:

Нагадаємо, що у вересні минулого року Марку відібрав титул IBF у напівсередній ваговій категорії в українця Максима Продана.

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