"Рефері змилується над ним": ексчемпіон світу зробив рішучий прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу з боксу Бернард Гопкінс висловився щодо прийдешнього бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

На думку американця, українець знову переможе британця, причому цього разу зробить це достроково.

"Чи може перемогти Тайсон у реванші? Ні. Так, Усик малий хлопець, але у нього справді великі характер і талант. Я багато разів ставив на Ф'юрі у боях з іншими суперважковаговиками, але Усик його прорахував, а той факт, що він менший, навіть допоможе йому.

Я просто думаю, що в Олександра такий боксерський IQ, з яким Тайсон Ф'юрі нічого не може зробити. Мені подобається Усик, ймовірно, він переможе достроково наприкінці бою, але не через один удар, рефері просто змилується над Ф'юрі та зупинить поєдинок", – сказав Гопкінс для Fight Hub TV.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Раніше повідомлялося, що Усик та Ф'юрі провели першу битву поглядів перед реваншем.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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