Реформа Ліги націй: УЄФА пустить у турнір десять збірних з Південної Америки

Реформа Ліги націй: УЄФА пустить у турнір десять збірних з Південної Америки

Нововведення з'явиться від 2024 року.

Ліга націй УЄФА невдовзі зазнає кардинальних змін. Футбольний турнір, де зараз змагаються лише європейські збірні, поповниться національними командами з Південної Америки.

Про це повідомив віце-президент УЄФА Збігнєв Бонек в інтерв'ю виданню Meczyki.

За його словами, від 2024 року до турніру приєднаються десять південноамериканських збірних. Бразилія, Аргентина, Колумбія, Уругвай, Чилі та Перу поповнять Дивізіон А, тоді як Болівія, Еквадор, Парагвай та Венесуела вирушать до Ліги В.

Зазначається, що всі матчі будуть проводитися в Європі з огляду на складність у переміщенні між континентами.

Нагадаємо, що переможцем минулого розіграшу Ліги націй стала збірна Франції. У фіналі підопічні Дідьє Дешама перемогли Іспанію - 2:1.

Як повідомляв ТСН Проспорт, 16 грудня відбулося жеребкування Ліги націй УЄФА-2022/2023. Збірна України в Дивізіоні B зіграє з Шотландією, Ірландією та Вірменією.

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