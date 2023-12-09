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"Реклама війни і злочинів, включно з геноцидом": легенда НХЛ засудив допущення росіян до Олімпіади

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Реклама війни і злочинів, включно з геноцидом": легенда НХЛ засудив допущення росіян до Олімпіади

Домінік Гашек / Фото: Associated Press

Домінік Гашек заявив, що МОК поставив власні інтереси вище за людське життя.

Знаменитий чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек прокоментував скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.

За словами легенди НХЛ, така позиція МОК допомагає РФ відбілювати війну та коштуватиме великої кількості втрачених життів як українців, так і росіян.

"Рішення МОК дало Росії нереальну рекламу війни і злочинів, включно з геноцидом. Це рішення обійдеться в тисячі, можливо, мільйони втрачених українських і російських життів.

МОК поставив власні інтереси вище за людське життя. Кожна людина у світі, яка ставить життя на перше місце, повинна це засуджувати", – написав Гашек у Twitter.

8 грудня МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих стартах, команди країн-агресорок не будуть допущені до змагань. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок,.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

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Дата публікації
Перегляди
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