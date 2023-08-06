"Реклама війни": легенда світового хокею жорстко розніс НХЛ за відмову відсторонити росіян

Легендарний чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек розкритикував НХЛ, яка дозволяє гравцям з Росії брати участь у матчах.

Олімпійський чемпіон 1998 року заявив, що зробить усе можливе, щоб Україна отримала грошову компенсацію за таку обурливу позицію НХЛ щодо загарбницької війни, яку веде РФ.

"Я не можу уявити, щоб 10 років тому я виступав проти НХЛ. Для гравців це робота, ось чому вони не виступають. Тому я певною мірою прошу вибачення у гравців НХЛ, але я не буду просити вибачення перед босами та керівництвом НХЛ.

Це чиновники, які мають встановлювати такі правила, щоб НХЛ не була рекламою російської війни. І я зроблю все, щоб НХЛ заплатила Україні мільярди за таке ставлення", – сказав Гашек в інтерв'ю Seznam Zpravy.

Додамо, що наприкінці минулого року Гашек направив відкритий лист до НХЛ, ATP та WTA, в якому закликав виключити росіян з усіх міжнародних змагань.

Також Домінік обурився участю росіян у матчах регулярного чемпіонату НХЛ, які відбулися восени 2022 року в Празі.

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