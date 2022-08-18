"Рекомендації лицемірні та політизовані": у Росії влаштували істерику через нове рішення Міжнародного союзу біатлоністів

Так, виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) виступив із рекомендацією продовжити відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань під своєю егідою на тлі повномасштабного вторгнення до України.

Зазначається, що призупинення членства країн-агресорок буде доти, поки вони не продемонструють їхню повну підтримку цілей та принципів IBU - наприклад, чітко дистанціювавши себе від війни в Україні і не допустять активну залученість офіційних осіб або спортсменів до російської армії або їхню участь у військових діях.

Таким чином, якщо представники обох країн засудять війну проти України, їх можуть повернути.

У зв'язку з цим, в СБР вважають, що дії IBU є дискримінацією за національною ознакою.

"Рекомендації IBU так само лицемірні та політизовані, так само суперечать Конституції IBU і так само завдають шкоди світовому біатлону, як і березневі рішення", - йдеться на сайті СБР.

Колишній президент Союзу біатлоністів Росії (СБР) Володимир Драчов упевнений, що це "чергова дурість і безграмотність, повне нерозуміння сутності російської людини".

Нагадаємо, що у новому сезоні-2022/2023 біатлоністи та вболівальники будуть вимушені звикати до нововведень. Згідно з правками від IBU, зміни стосуватимуться нарахування очок, чемпіонатів світу та призових.