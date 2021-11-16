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Рекорд легендарного американця битий: Джокович всьоме визнаний найкращим тенісистом планети за підсумками сезону

Рекорд легендарного американця битий: Джокович всьоме визнаний найкращим тенісистом планети за підсумками сезону

Associated Press

У 2021 році Ноле виграв три турніри Великого шолому.

Перша ракетка світу Новак Джокович усьоме визнаний найкращим тенісистом планети за підсумками сезону.

34-річний серб встановив новий рекорд, залишивши позаду легендарного американця Піта Сампраса, який завершував рік у статусі лідера світового рейтингу шість разів.

Зазначимо, що цей титул Джокович отримав завдяки трьом перемогам на турнірах Великого шолому за підсумками 2021 року. Ноле (прізвисько серба, прим.) став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії, Roland Garros та Wimbledon, а на US Open програв у фіналі.

Ось, як падіння свого рекорду прокоментував Сампрас.

"Я був найкращим тенісистом стільки років, а він навіть більше. Вважаю, він стабільніший за мене. Він виграв більше турнірів, більше мейджорів. Я можу ще довго розмірковувати про його кар'єру. Не думаю, що ви побачите щось подібне знову", - сказав американець.

  • Джокович є 14-разовим переможцем турнірів Великого шолому;
  • Наразі лідер світового рейтингу виступає на Підсумковому турнірі в Італії, де вж встиг здобути перемогу, здолавши норвежця Каспера Рууда - 7:6, 6:2.
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