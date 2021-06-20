Рекорд не протримався і тижня: юний польський футболіст увійшов до історії чемпіонатів Європи

Каспер Козловські швидко побив досягнення англійця Джуда Беллінгема.
Півзахисник збірної Польщі Каспер Козловські став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи.
Вийшовши на заміну в матчі 2-го туру групи Е проти Іспанії, він дебютував на континентальній першості у віці 17 років і 246 днів.
Цікаво, що поляк відібрав звання наймолодшого гравця чемпіонатів Європи у півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема, який у матчі Євро-2020 з хорватами вийшов на поле у 17 років і 349 днів.
Kacper Kozłowski has become the youngest ever player to appear at the European Championships, just six days after Jude Bellingham set the new record.— Squawka Football (@Squawka) June 19, 2021
17 years and 246 days old. https://t.co/7pzcZsBMdc
Зазначимо, що до початку поточного європейського форуму рекордсменом за цим показником був нідерландець Єтро Віллемс, який дебютував на Євро-2012 у віці 18 років і 71 день.
- Матч Іспанія - Польща завершився внічию 1:1. На гол Альваро Морати поляки відповіли точним ударом Роберта Левандовські.
- Після двох зіграних турів групу Е несподівано очолює Швеція (4 бали), Словаччина (3) - друга, Іспанія (2) - третя, Польща (1) - четверта.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.