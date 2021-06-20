Рекорд не протримався і тижня: юний польський футболіст увійшов до історії чемпіонатів Європи

Каспер Козловські швидко побив досягнення англійця Джуда Беллінгема.

Півзахисник збірної Польщі Каспер Козловські став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів Європи.

Вийшовши на заміну в матчі 2-го туру групи Е проти Іспанії, він дебютував на континентальній першості у віці 17 років і 246 днів.

Цікаво, що поляк відібрав звання наймолодшого гравця чемпіонатів Європи у півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема, який у матчі Євро-2020 з хорватами вийшов на поле у 17 років і 349 днів.

Kacper Kozłowski has become the youngest ever player to appear at the European Championships, just six days after Jude Bellingham set the new record.



17 years and 246 days old. https://t.co/7pzcZsBMdc — Squawka Football (@Squawka) June 19, 2021

Зазначимо, що до початку поточного європейського форуму рекордсменом за цим показником був нідерландець Єтро Віллемс, який дебютував на Євро-2012 у віці 18 років і 71 день.

Матч Іспанія - Польща завершився внічию 1:1 . На гол Альваро Морати поляки відповіли точним ударом Роберта Левандовські.

. На гол Альваро Морати поляки відповіли точним ударом Роберта Левандовські. Після двох зіграних турів групу Е несподівано очолює Швеція (4 бали), Словаччина (3) - друга, Іспанія (2) - третя, Польща (1) - четверта.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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