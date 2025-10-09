ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

Рекорд зірки "Ліверпуля": визначився ще один учасник ЧС-2026 з футболу

Мохамед Салах і збірна Єгипту кваліфікувалися на прийдешній Мундіаль.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Мохамед Салах

Мохамед Салах / © Associated Press

Збірна Єгипту оформила вихід до фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу.

Сталося це після того, як єгиптяни розгромили команду Джибуті (3:0) у матчі дев'ятого туру африканської кваліфікації на Мундіаль.

Дубль у цьому поєдинку оформив зірковий форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах, ще один м'яч забив Ібрагім Адель.

Для Салаха ці голи стали 19-м та 20-м в африканському відборі на ЧС в історії. Він став абсолютним рекордсменом за цим показником, обійшовши івуарійця Дідьє Дрогба та алжирця Іслама Слімані, на рахунку яких по 18 забитих м'ячів.

Для встановлення цього рекорду 33-річному нападнику знадобилося 29 матчів. Крім того, в активі Салаха також є 12 результативних передач.

За тур до кінця африканського відбору Єгипет (23 очки) забезпечив собі перше місце в групі, випереджаючи найближчого переслідувача, збірну Буркіна-Фасо, на 5 балів.

Таким чином, Єгипет достроково завоював пряму путівку на ЧС-2026.

Збірна Єгипту вчетверте в історії зіграє на чемпіонаті світу – раніше команда брала участь у Мундіалях 1934, 1990 та 2018 років.

Зазначимо, що Єгипет став третім учасником ЧС-2026 від Африки. Раніше на Мундіаль вийшли Марокко та Туніс. Загалом уже відомі 19 збірних, які зіграють на прийдешній світовій першості.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie