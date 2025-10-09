Рекорд зірки "Ліверпуля": визначився ще один учасник ЧС-2026 з футболу

Мохамед Салах / © Associated Press

Збірна Єгипту оформила вихід до фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу.

Сталося це після того, як єгиптяни розгромили команду Джибуті (3:0) у матчі дев'ятого туру африканської кваліфікації на Мундіаль.

Дубль у цьому поєдинку оформив зірковий форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах, ще один м'яч забив Ібрагім Адель.

Для Салаха ці голи стали 19-м та 20-м в африканському відборі на ЧС в історії. Він став абсолютним рекордсменом за цим показником, обійшовши івуарійця Дідьє Дрогба та алжирця Іслама Слімані, на рахунку яких по 18 забитих м'ячів.

Для встановлення цього рекорду 33-річному нападнику знадобилося 29 матчів. Крім того, в активі Салаха також є 12 результативних передач.

За тур до кінця африканського відбору Єгипет (23 очки) забезпечив собі перше місце в групі, випереджаючи найближчого переслідувача, збірну Буркіна-Фасо, на 5 балів.

Таким чином, Єгипет достроково завоював пряму путівку на ЧС-2026.

Збірна Єгипту вчетверте в історії зіграє на чемпіонаті світу – раніше команда брала участь у Мундіалях 1934, 1990 та 2018 років.

Зазначимо, що Єгипет став третім учасником ЧС-2026 від Африки. Раніше на Мундіаль вийшли Марокко та Туніс. Загалом уже відомі 19 збірних, які зіграють на прийдешній світовій першості.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.