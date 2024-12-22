Рекордна сума: скільки грошей Усик та Ф'юрі заробили за бій-реванш

У ніч проти 22 грудня українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою-реванші, захистивши титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Поєдинок в саудівському Ер-Ріяді завершився перемогою українського боксера одноголосним рішенням суддів: 116-112, 116-112, 116-112.

За інформацією The Sportster, загальний гонорар реваншу Усик – Ф'юрі склав 190 мільйонів доларів. Причому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь переможця першого поєдинку, в якому українець здолав британця роздільним рішенням суддів.

Таким чином, за бій-реванш Усик заробив 114 мільйонів доларів. Це рекордний гонорар у його кар'єрі. "Циганський король" збагатився у другому поєдинку проти українця на 76 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що це гарантовані гонорари боксерів, які не залежать від результатів продажів платних трансляцій бою (PPV).

Нагадаємо, за перший очний поєдинок, який відбувся 19 травня 2024 року в Ер-Ріяді, боксери на двох заробили 150 мільйонів доларів. Розподіл грошей склав 70% на 30% на користь британця.

Тобто гонорар Ф'юрі за перший бій становив 105 мільйонів доларів – ця сума залишається рекордною в кар'єрі британця. Усик тоді отримав 45 мільйонів доларів.

Отже, за два поєдинки Усик заробив сумарно 159 мільйонів доларів, Ф'юрі – 181 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що британець не визнав поразку від Усика, заявивши, що його засудили. На ці слова "Циганського короля" український боксер уже відреагував.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Вигравши перший поєдинок, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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