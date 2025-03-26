Рекордні гроші: названо призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Переможець турніру може заробити до 125 мільйонів доларів.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила розмір призових коштів прийдешнього Клубного чемпіонату світу-2025.
Як повідомляється на офіційному сайті організації, загальний призовий фонд для клубів-учасників турніру становитиме мільярд доларів.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно назвав це "найбільшим призовим фондом в історії футбольних турнірів".
525 мільйонів доларів будуть розподілені між учасниками незалежно від їхніх результатів на турнірі. Водночас клуби з різних конфедерацій отримають різні призові на основі спортивних і комерційних критеріїв.
- Європа: 12,81-38,19 млн доларів
- Південна Америка: 15,21 млн
- Північна Америка: 9,55 млн
- Азія: 9,55 млн
- Африка: 9,55 млн
- Океанія: 3,58 млн
425 мільйонів доларів призових будуть нараховані за спортивні досягнення: перемогу на груповому раунді – 2 млн, нічию – 1 млн, а також за проходження далі сіткою плейоф.
Таким чином, враховуючи усі призові, переможець турніру сумарно може заробити до 125 мільйонів доларів.
- Груповий раунд: 2 млн доларів за перемогу, по 1 млн на клуб за нічию
- 1/8 фіналу: +7.5 млн
- 1/4 фіналу: +13,125 млн
- Півфінал: +21 млн
- Фіналіст: +30 млн
- Чемпіон: +40 млн
Клубний чемпіонат світу-2025 триватиме від 15 червня до 13 липня в США. Турнір відбудеться у новому розширеному форматі за участю 32 клубів з шести футбольних конфедерацій.
Фінал КЧС-2025 відбудеться в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів.
Читайте також: