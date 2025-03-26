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Рекордні гроші: названо призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Рекордні гроші: названо призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Президент ФІФА Джанні Інфантіно з трофеєм Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу

Переможець турніру може заробити до 125 мільйонів доларів.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила розмір призових коштів прийдешнього Клубного чемпіонату світу-2025.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, загальний призовий фонд для клубів-учасників турніру становитиме мільярд доларів.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно назвав це "найбільшим призовим фондом в історії футбольних турнірів".

525 мільйонів доларів будуть розподілені між учасниками незалежно від їхніх результатів на турнірі. Водночас клуби з різних конфедерацій отримають різні призові на основі спортивних і комерційних критеріїв.

  • Європа: 12,81-38,19 млн доларів
  • Південна Америка: 15,21 млн
  • Північна Америка: 9,55 млн
  • Азія: 9,55 млн
  • Африка: 9,55 млн
  • Океанія: 3,58 млн

425 мільйонів доларів призових будуть нараховані за спортивні досягнення: перемогу на груповому раунді – 2 млн, нічию – 1 млн, а також за проходження далі сіткою плейоф.

Таким чином, враховуючи усі призові, переможець турніру сумарно може заробити до 125 мільйонів доларів. 

  • Груповий раунд: 2 млн доларів за перемогу, по 1 млн на клуб за нічию
  • 1/8 фіналу: +7.5 млн
  • 1/4 фіналу: +13,125 млн
  • Півфінал: +21 млн
  • Фіналіст: +30 млн
  • Чемпіон: +40 млн

Клубний чемпіонат світу-2025 триватиме від 15 червня до 13 липня в США. Турнір відбудеться у новому розширеному форматі за участю 32 клубів з шести футбольних конфедерацій.

Фінал КЧС-2025 відбудеться в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів.

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