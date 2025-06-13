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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1972
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1 хв

Рекордні гонорари: скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш

Для обох боксерів це будуть найбільші гонорари в кар'єрі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © @queensberrypromotions

Стало відомо, скільки чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик і володар титулу IBF Даніель Дюбуа зароблять за прийдешній об'єднавчий поєдинок.

За інформацією News Bet365, загальний гонорар за бій складе 203,5 мільйонів доларів.

Із цієї суми Усик отримає 132,28 млн доларів, а Дюбуа – 71,22 млн доларів. Для українця та британця це будуть найбільші гонорари в кар'єрі.

До слова, за реванш проти бритаця Тайсона Ф'юрі український чемпіон заробив 114 мільйонів доларів, а за перший поєдинок з "Циганським королем" – 45 мільйонів доларів.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, Усик і Дюбуа влаштували суперечку на пресконференції перед реваншем через скандальний епізод з першого поєдинку, коли британець завдав українцеві забороненого удару нижче пояса.

Також на пресконференції Олександр дотепно потролив свого суперника.

За день до цього Усик і Дюбуа провели дуель поглядів на "Вемблі", під час якої британець штовхнув і обізвав українця. Пізніше Даніель пояснив свою нахабну поведінку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1972
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