Рекордні призові: скільки зароблять збірні-учасниці чемпіонату світу-2022 з футболу

Розповідаємо, хто та скільки грошей отримає за виступи на Мундіалі в Катарі.

Від 20 листопада до 18 грудня відбудеться Чемпіонат світу з футболу 2022 року. На полях Катару 32 національні команди позмагаються за звання найсильнішої на планеті.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вже оприлюднила грошові суми, які учасники Мундіалю зможуть отримати залежно від своїх результатів на турнірі.

Загальний призовий фонд ЧС-2022 складає 440 мільйонів доларів. Це абсолютний рекорд в історії планетарних першостей з футболу. Для порівняння, на попередньому чемпіонаті світу, який 2018 року приймала Росія, призовий фонд дорівнював 400 мільйонів доларів.

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Скільки заробить збірні на ЧС-2022

Традиційно найбільшу суму призових отримає переможець турніру – 42 мільйони доларів. Команда, яка програє у фіналі, заробить 30 мільйонів доларів.

Бронзовий призер Мундіалю збагатиться на 27 мільйонів доларів. Збірна, яка посяде четверте місце, отримає 25 мільйонів доларів.

Команди, які вилетять у чвертьфіналі, зароблять по 17 мільйонів доларів. Збірні, які зупиняться на стадії 1/8 фіналу, отримають по 13 мільйонів доларів.

Найменше грошей – по 9 мільйонів доларів – перепаде командам, які не зможуть подолати груповий етап ЧС-2022.

Також кожна збірна-учасниця Мундіалю додатково отримає 1,5 мільйона доларів для покриття витрат на підготовку до турніру.

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Додаткові витрати на проведення ЧС-2022

Варто зазначити, що 440 мільйонів доларів – це сума призових, яку ФІФА розподілить між національними футбольними федераціями. Однак загальні витрати на організацію та проведення Мундіалю перевищують мільярд доларів.

Так, ще 370 мільйонів доларів отримають клуби, гравці яких викликані для участі в турнірі. Цікаво, що вперше від ЧС-1998 на світовій першості не зіграє жоден представник української Прем'єр-ліги.

Крім того, 220 мільйонів доларів підуть на страхування футболістів від травм. Ще 70 мільйонів доларів було витрачено на підготовку до турніру.

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