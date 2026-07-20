Рекордні призові ЧС-2026: скільки отримали Іспанія, Аргентина та інші збірні

Матч Іспанія — Аргентина на ЧС-2026 / © Associated Press

Реклама

Чемпіонат світу з футболу 2026 року приніс учасникам не лише медалі, а й грандіозні виплати від ФІФА. Жодна з 48 збірних не поїхала додому без грошей, а переможці заберуть десятки мільйонів.

Про це пише Lad Bible.

Після майже шести тижнів змагань, понад 100 матчів і більш ніж 300 забитих голів чемпіонат світу 2026 року завершився. Команди змагалися не тільки за престиж, медалі та головний трофей. Значною була й фінансова мотивація, адже цього року жодна зі збірних не залишила турнір без призових.

Реклама

За інформацією ФІФА, загальний призовий фонд чемпіонату світу 2026 року досяг рекордних 727 млн дол. Це більш ніж удвічі перевищує суму, яку розподіляли на ЧС-2022 у Катарі.

Безпосередньо на призові передбачили 655 млн дол. Розмір виплат для кожної збірної залежав від того, наскільки далеко вона просунулася турнірною сіткою.

Призові ЧС-2026

Найбільшу суму — 50 млн дол.— отримають чемпіони світу, збірна Іспанії. Аргентині, яка стала фіналістом, дістанеться 33 млн дол.

Англія, яка після видовищного матчу з Францією на вихідних посіла третє місце, отримає 29 млн дол. Французька збірна заробить 27 млн дол.

По 19 млн дол. отримають команди, які завершили турнір на позиціях від п’ятої до восьмої та дійшли до чвертьфіналу. Серед них, зокрема, була Норвегія.

Збірним, які вибули в 1/8 фіналу й посіли місця від дев’ятого до 16-го, виплатять по 15 млн дол. Команди, які завершили виступи на позиціях від 17-ї до 32-ї, отримають по 11 млн дол.

Таким чином, усі 48 збірних, які кваліфікувалися на чемпіонат світу, отримають фінансову винагороду. Навіть команди, які не змогли подолати груповий етап, зароблять по 9 млн дол.

Окрім призових, ФІФА передбачила для кожної збірної ще по 1,5 млн дол. на витрати, пов’язані з підготовкою до турніру.

Організація також оплачувала квитки на зворотні рейси бізнес-класу для кожної команди, а ще проживання та харчування для делегації з 50 осіб, до якої входили футболісти та представники персоналу.

Реклама

Крім того, ФІФА забезпечувала внутрішні переїзди територією країни-господарки або, як цього року, кількох країн-господарок. Для команд організували «спеціальний автопарк, зокрема вантажівку для перевезення обладнання», який допомагав їм діставатися до стадіонів і місць проведення матчів.

Водночас призові кошти не виплачують футболістам напряму. ФІФА перераховує гроші футбольній федерації відповідної країни, а вже вона самостійно вирішує, як розподілити фінанси між гравцями, тренерським штабом і програмами розвитку — відповідно до власних правил та політики.

Нагадаємо, збірна Іспанії перемогла Аргентину у фіналі ЧС-2026 з рахунком 1:0 в екстратаймах. Основний час завершився без голів, причому аргентинці встановили антирекорд, не завдавши жодного удару по воротах за перші 75 хв., а на 90+3-й хвилині залишилися в меншості після вилучення Енцо Фернандеса. Переможний м’яч на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Новини партнерів