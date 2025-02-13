Рекордний гонорар у кар'єрі: стало відомо, скільки Берінчик заробить за бій з Девісом

Стало відомо, скільки грошей заробить український чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик за прийдешній бій з американцем Кейшоном Девісом.

За інформацією видання Чемпіон, за вихід у ринг проти Девіса українець отримає близько 400 тисяч доларів. Це найбільший гонорар у 10-річній професійній боксерській кар'єрі Берінчика.

До цього рекордний гонорар Дениса становив 300 тисяч доларів за його попередній бій проти Емануеля Наваррете. У травні 2024 року Берінчик переміг мексиканця роздільним рішенням суддів і здобув титул WBO в легкій вазі.

Поєдинок між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч проти 15 лютого в Нью-Йорку (США) на легендарній арені "Madison Square Garden". Для Дениса це буде перший захист титулу WBO в легкій вазі.

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У послужному списку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

В активі 25-річного Кейшона 12 перемог (8 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо та володіє поясом WBO Intercontinental у легкій вазі.

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