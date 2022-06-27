Рекордний підйом першої ракетки України, стрімкий ривок Цуренко: оновлений рейтинг WTA перед Wimbledon

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала новий рейтинг напередодні старту Вімблдону-2022.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна встановила черговий особистий рекорд, піднявшись ще на дві позиції. Тепер 25-річна спортсменка посідає 34-те місце світової класифікації.

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна, яка призупинила виступи через вагітність, опустилася в рейтингу WTA на дві сходинки і тепер розташовується на 40-му місці.

Далі серед українок йдуть Даяна Ястремська (зберегла 74-ту позицію) та Марта Костюк, яка піднялася трьома сходинками вище і тепер посідає 76-те місце.

Досвідчена Леся Цуренко завдяки своєму успіху на турнірі в Істборні (дійшла до 1/4 фіналу) зробила ривок на 13 позицій і нині перебуває на 101-му місці.

Продовжує очолювати рейтинг WTA полька Іга Свентек. На другу сходинку піднялася Онс Жабер з Тунісу, а естонка Анетт Контавейт опустилася на третю позицію.

Рейтинг WTA

1. Іга Свентек (Польща, 8576)

2. Онс Жабер (Туніс, 4340, +1)

3. Анетт Контавейт (Естонія, 4306, -1)

4. Паула Бадоса (Іспанія, 4245)

5. Марія Саккарі (Греція, 4205)

6. Аріна Соболенко (4046)

7. Кароліна Плішкова (Чехія, 3777)

8. Даніель Коллінз (США, 3255)

9. Джессіка Пегула (США, 3156)

10. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 3015)

...

34. Ангеліна Калініна (Україна, 1417, +2)

40. Еліна Світоліна (1270, -2)

74. Даяна Ястремська (856)

76. Марта Костюк (845, +3)

101. Леся Цуренко (557, +13)

130. Дар'я Снігур (495)

147. Катерина Байндль (429, +2)

Нагадаємо, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. Турнір відбудеться від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон.

Це рішення абсолютно не підтримали міжнародні тенісні організації - ATP, WTA та ITF. Вони ухвалили рішення не зараховувати рейтингові очки тенісистам за їхній виступ на Wimbledon.

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